Меркель заступилась за Трампа в скандале с Twitter

В правительстве Германии заявили, что право на свободу слова не может быть нарушено руководством социальных сетей.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является сомнительным, так как нарушает его право на свободу слова.

Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Stn.de.

"Фундаментальное право на свободу слова является правом элементарной важности. Это право может быть нарушено, но в рамках закона и в рамках, определенных законодательным органом, а не в соответствии с решением руководства социальных сетей", – заявил Зайберт.

Именно поэтому, продолжил он, канцлер Германии считает проблемой закрытие аккаунтов Трампа навсегда.

Зайберт добавил, что операторы социальных сетей несут ответственность за то, чтобы политическая дискуссия "не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию". Поэтому, отметил он, скандальные твиты необходимо сопровождать пометками, как это делал Twitter раньше.

Напомним, акции Twitter резко подешевели после блокировки в ней аккаунта пока что действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано более 88 миллионов пользователей.

Компания Facebook, владеющая Instagram, также решила заблокировать профили Трампа до конца его президентского срока,