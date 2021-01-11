"Наступление на свободу слова": акции Twitter обрушились после блокировки профиля Трампа

Стоимость акций компании в первый торговый день после бана аккаунта Трампа снизилась на 6,8-8%.

Акции соцсети Twitter резко подешевели после блокировки в ней аккаунта пока что действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано более 88 миллионов пользователей. Представители компании забанили страницу американского лидера вечером 8 января, а уже в первый после этого день торгов, 11 января, стоимость ценных бумаг, котирующихся в Германии, снизилась на 8%, а котирующихся в США — на 6,8%. Об этом рассказывает Reuters.

В Twitter заявили, что блокировка профиля Трампа была связана с "риском дальнейшего насилия после штурма Капитолия США". Отмечается, что это стало первым случаем, когда представители этой соцсети забанили страницу главы государства. Эта ситуация спровоцировала ряд споров касательно влияния технологических гигантов и владельцев соцсетей на свободу слова и демократию.

В Reuters сообщают, что "ультраправые пользователи" продолжают сохранять активное присутствие в других платформах, среди которых Parler, Gab, MeWe, Zello и Telegram.

Подчеркивается, что Twitter и другие соцсети, которые будут стремиться модерировать контент, загружаемый их пользователями, могут и дальше нести дополнительные расходы.

Напомним, компания Facebook, владеющая также соцсетью Instagram, также решила заблокировать профили Трампа до конца его президентского срока, который заканчивается 20 января.

Ранее подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек.

Главный демократ Сената США Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.