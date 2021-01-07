Цукерберг заблокировал Трампа в Facebook и Instagram до конца президентского срока

Основатель Facebook считает, что Трамп намерен использовать оставшееся время до 20 января, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти.

Ведущие соцсети (Facebook, Instagram и Twitter) заблокировали Трампа и потребовали удалить видео с его выступлением в Вашингтоне, после которого его сторонники пошли на штурм Капитолия. Кроме того, он должен был избавиться еще от нескольких постов, посвященных выборам. Через несколько часов из всех соцсетей Трампа были удалены последние сообщения. Ожидалось, что после этого он получит доступ к своим аккаунтам спустя сутки, однако глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что аккаунты Трампа будут заблокированы до передачи полномочий Джо Байдену 20 января.

"Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику", – так объяснил свое решение Цукерберг.

Напомним, что в своем последнем видео, удаленном с Facebook, Трамп как раз, наоборот, призывал протестующих разойтись по домам.

В последнее время соцсети уже не раз удаляли или помечали посты Трампа как недостоверные. Однако они не блокировали аккаунт.

"Нынешний контекст принципиально другой, он связан с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства, – пояснил Цукерберг. – Мы считаем, что риски слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку его учетных записей в Facebook и Instagram на неопределенный срок. По крайней мере, на следующие две недели, до завершения мирной передачи власти".

Напомним, главный демократ Сената США Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.

Ранее подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек