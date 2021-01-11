Parler RIP. Amazon заблокировал соцсеть, популярную среди сторонников Трампа

Администрацию Parler несколько месяцев предупреждали об ответственности за отсутствие модерации токсичных сообщений.

Компания Amazon, как и обещала, отключила все сервера социальной сети Parler, в которой после блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter собрались его ярые сторонники. 10 января ровно в 23:59 по тихоокеанскому времени (10:59 по киевскому, – прим ред), соцсеть была заблокирована.

Фото: Скриншот

Отметим, что 9 января после 24-часового ультиматума американская корпорация Аpple удалила Parler из App Store, а накануне, 8 января, Google объявил, что заблокировал Parler в своем магазине.

Таким образом социальную сеть наказали за практически полное отсутствие модерации сообщений, в которых люди, поддерживающие действующего президента США, призывали к массовым беспорядкам и насилию. В целом же администрацию несколько месяцев предупреждали об ответственности, если она не начнет удалят токсичные посты.

По неподтвержденной информации, Parler начал переезд на другую платформу с целью "не уйти в офлайн навсегда", однако по словам владельца компании, это займёт неделю. Куда именно переезжает соцсеть, неизвестно. Однако адвокат Дональда Трампа в одном из своих последних сообщений призвал всех следовать за ним в социальную сеть Clouthub, а компании, заблокировавшие Parler назвал "поддерживающими коммунизм".

Фото: Скриншот

Напомним, еще в мае прошлого года Дональд Трамп подписал указ, направленный на "борьбу с цензурой" со стороны Twitter. 8 января 2021 года Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Администрация ресурса пообещала аналогично поступить с любым, кто на своей странице предоставит слово президенту США.