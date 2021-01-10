Amazon отказала в хостинге соцсети Parler, которой пользуются сторонники Трампа

Parler может прекратить работу уже 11 января в 09:59 по киевскому времени.

Компания Amazon, хостер веб-сайта Parler, уже заявила о намерении отключить все сервера соцсети от сервисов облачной платформы AWS 10 января 23:59 по тихоокеанскому времени (11 января в 9:59 – по киевскому), передает Daily Mail.

Т﻿аким образом Amazon стала третьей крупнейшей компанией, которая решила избавиться от ресурса, активно поддерживающего сторонников Трампа.

По неподтвержденной информации, Parler начал переезд на другую платформу с целью "не уйти в офлайн навсегда", однако по словам владельца компании, это займёт неделю.

9 января после 24-часового ультиматума американская корпорация Аpple удалила из App Store соцсеть Parler, которой активно пользовались сторонники Дональда Трампа, передает The Verge со ссылкой на заявление Apple.

Причиной такого решения корпорации послужило то, что администрация Parler не стала удалять аккаунты людей, выступающих в поддержку действующего президента США.

"Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности", — заявили в Apple.

После полученного ультиматума в Parler предложили некоторые изменения, однако в Apple решили, что их недостаточно. Согласно информации в заявлении, компания предупредила соцсеть, что она не вернется в App Store до тех пор, пока не продемонстрирует способность «эффективно модерировать и фильтровать опасный и вредный контент в сервисе».

Социальная сеть Parler была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном как альтернатива Twitter, а ее штаб-квартира находится в в штате Невада (США). Самую большую популярность она получила среди сторонников Трампа, благодаря практически полному отсутствию модерации сообщений. Соцсеть насчитывает более 10 миллионов пользователей, из которых около 4 миллионов – активные.

Напомним, 8 января социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Администрация ресурса пообещала аналогично поступить с любым, кто на своей странице предоставит слово президенту США.