Трамп угрожает закрыть Twitter и обвиняет соцсеть в цензуре
2020-05-29 07:59:00
Президент США подписал указ, направленный на "борьбу с цензурой" со стороны Twitter
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп только принял меры по борьбе с онлайн-цензурой со стороны технологических компаний, в том числе социальных сетей", – сказано в сообщении.
Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.
По его словам, соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.
Трамп заявил, что проверки фактов были "редакционными решениями" Twitter и представляли собой политическую активность. По его словам, такие действия должны привести к лишению компаний защиты от исков за контент, который размещается на их платформах.
Кроме того, Трамп допустил возможность закрытия соцсети.
"Я думаю, что я мог бы закрыть его. Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это", – сказал Трамп.
Как ранее сообщал Фокус:
- Twitter впервые в истории пометил посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные".
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"Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластных компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", – заявил Трамп.