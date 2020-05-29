Трамп угрожает закрыть Twitter и обвиняет соцсеть в цензуре

Президент США подписал указ, направленный на "борьбу с цензурой" со стороны Twitter

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп только принял меры по борьбе с онлайн-цензурой со стороны технологических компаний, в том числе социальных сетей", – сказано в сообщении.

Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

По его словам, соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Трамп заявил, что проверки фактов были "редакционными решениями" Twitter и представляли собой политическую активность. По его словам, такие действия должны привести к лишению компаний защиты от исков за контент, который размещается на их платформах.

Кроме того, Трамп допустил возможность закрытия соцсети.

"Я думаю, что я мог бы закрыть его. Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это", – сказал Трамп.

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