Twitter отметил твиты Трампа как сомнительные и предложил изучить публикации СМИ по теме

Twitter впервые в истории пометил посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные". Глава Белого дома в ответ обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

Твиты Трампа касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах президента США по почте.

"Нет никакого шанса (ноль), что голосование по почте может привести к чему-либо, кроме фальсификации. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени будут подделывать и распечатывать. Губернатор Калифорнии хочет направить бюллетени избирателям, независимо от того, кто они и как попали в штат!", – написал Трамп.

Он предположил, что "профессионалы" будут говорить людям, многие из которых не собирались голосовать, за кого им отдать свой голос.

"Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что!", – подчеркнул глава Белого дома.

Соцсеть отметила посты Трампа и призвала узнать больше информации о голосовании на дому.

Кликнув по ссылке под постами, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению фактчекеров Twitter, Трамп допустил в своих сообщениях.

Так, фактчекеры сообщают об отсутствии доказательств того, что голосование по почте приведет к нарушениям на выборах. Также опровергается утверждение, что бюллютени для голосования получт все жители штата, хотя на самом деле их направят только зарегистрированным избирателями.

В Twitter также сообщили, что кроме Калифорнии, голосование по почте введено четырех других штатах, включая Орегон, Юту и Небраску и Гавайи. А во всех штатах есть различные способы заочного голосования.

Сам же Трамп заявил, что Twitter подавляет свободу слова.

"Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластных компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", – заявил Трамп.

Соцсеть начала тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вероятный оппонент на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден не готов исполнять обязанности президента.