Трамп пообещал и дальше отдавать свою президентскую зарплату на нужды США

Он отказался от зарплаты сразу после своего избрания президентом

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что продолжает отдавать свою президентскую зарплату на нужды государства. Он оценил эту сумму в $400–450 тыс. в год.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату – от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал он.

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Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показывает чек на $100 тыс., пожертвованные Трампом Минздраву США.

В настоящее время США занимают первое место по числу зараженных коронавирусом среди всех стран. Число заболевших COVID-19 там превышает 1,69 млн, умерли 99 тыс. человек.

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