Трамп пообещал и дальше отдавать свою президентскую зарплату на нужды США
2020-05-25 13:30:31
Он отказался от зарплаты сразу после своего избрания президентом
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что продолжает отдавать свою президентскую зарплату на нужды государства. Он оценил эту сумму в $400–450 тыс. в год.
"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату – от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал он.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показывает чек на $100 тыс., пожертвованные Трампом Минздраву США.
В настоящее время США занимают первое место по числу зараженных коронавирусом среди всех стран. Число заболевших COVID-19 там превышает 1,69 млн, умерли 99 тыс. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трамп заявил, что его вероятный оппонент на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден не готов исполнять обязанности президента. На вопрос журналиста о сильных качествах Байдена, Трамп ответил, что он таковых не имеет.
- Трамп заявил, что Россия и Китай не хотят его победы на предстоящих президентских выборах. "Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Мне удалось поладить с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Да, я думаю, он хорошо ко мне относится, но я уверен, что он не хочет моей победы", – сказал Трамп.