Президента Австрии поймали на нарушении карантина
2020-05-25 08:36:00
Глава страны находился со своей супругой после разрешенного времени
Австрийского президента Александера Ван дер Беллена уличили в нарушении карантина. Он находился в ресторане после официально разрешенного времени.
Об этом сообщает Kurier.
В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой. По словам Ван дер Беллена, он "заболтался и не заметил, как пролетело время".
Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов.
Полиция обнаружила президента страны в 0:18, за бокалом вина, общающимся с супругой на летней террасе итальянского ресторана.
"Ресторан давно закрылся, счет был оплачен, но гости остались в саду после того, как сотрудники и менеджер ресторана уже направлялись домой", – сообщили в полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время карантина в Германии канцлер страны Ангела Меркель пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине, не надев маску или респиратор.
- В Лондоне от коронавируса умер 61-летний таксист, которого оплевал пассажир, отказавшийся платить за проезд.