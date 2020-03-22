Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой, но без маски
2020-03-22 17:26:00
На кассе канцлер расплатилась кредитной картой
Во время карантина в Германии канцлер страны Ангела Меркель пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине, не надев маску или респиратор. Об этом сообщает Bild.
Сначала она пошла к овощным полкам, затем к деликатесам.
Через некоторое время в корзине политика оказались четыре бутылки вина Ricossa, туалетная бумага и мыло. На кассе Меркель расплатилась кредитной картой.
Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм.
Местные СМИ отмечают, что канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.
- Президент института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
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