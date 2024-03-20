Для поездки в США: экс-президент Бразилии мог подделать сертификат о вакцинации от COVID-19

По информации следствия, Жаир Болсонару в конце декабря 2022 года поручил своему помощнику сделать поддельные документы для него и 12-летней дочери. Адвокат 68-летнего политика отрицает обвинения.

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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в том, что он подделал справку о вакцинации против COVID-19. Этот сертификат был ему необходим для того, чтобы выехать за границу. Об этом пишет AP.

Произошло это в декабре 2022 года, когда он еще находился на должности главы государства, как отмечает следствие. Жаир Болсонару попросил своего помощника Мауро Сиду внести в государственную систему здравоохранения ложные данные о вакцинации против COVID-19. "Прививка" нужна была ему и 12-летней дочери для выезда за границу.

В комментарии сотрудникам правоохранительных органов Мауро Сиду сказал, что передал это поручение кому-то, а уже 22 декабря распечатал сертификаты в президентском дворце. Примечательно, что в этом деле фигурируют еще 15 человек, однако адвокат бывшего бразильского президента считает обвинения абсурдными.

"Бывший президент никогда не приказывал и не знал, что кто-то из его советников изготовил сертификаты о прививках с идеологически ложным содержание. Когда он въезжал в США в конце декабря 2022 года, у него не потребовали справку о прививках, так как, будучи президентом, он был освобожден от этого требования", — говорится в сообщении.

Примечательно, что подделка государственных документов в Бразилии считается серьезным преступлением. Правовой аналитик Зилан Коста рассказал, что если вина 68-летнего политика будет доказана, тогда он может провести за решеткой от 2 до 12 лет.

Сам Жаир Болсонару в мае 2023 года во время допроса отрицал любые правонарушения.

Напомним, 8 января 2023 года сторонники Жаира Болсонару вышли на протесты, в ходе которых захватывали правительственные здания. Демонстранты проникали в Национальный конгресс и Верховный суд, а также президентскую резиденцию — Дворец Планалту, где живет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.

7 января 2023 года экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в разрушении дворца. Новая первая леди страны Розанжела Лула заявила, что экс-глава государства оставил в президентском "Дворце Рассвета" разбитые окна, дырявые потолки, сломанные доски пола, порванные диваны. Вдобавок к этому, исчезли ценные предметы искусства.