Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в разрушении дворца (фото)

Новая первая леди страны Розанжела Лула заявила, что экс-глава государства оставил в президентском "Дворце Рассвета" разбитые окна, дырявые потолки, сломанные доски пола, порванные диваны. Вдобавок к этому, исчезли ценные предметы искусства.

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару разрушил президентский "Дворец Рассвета" в столице страны. Последствия проживания политика показала бразильская телекомпания GloboNews.

Ультраправый политический деятель Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 по 1 января 2023 года, уступив пост Луису Инасиу Луле да Силва. 5 января новая первая леди Розанжела Лула провела журналистке Натузе Нери экскурсию по Паласио да Альворада (Дворцу Рассвета) и показала, в каком ужасном состоянии оказалась резиденция президента.

[ + – ] Первая леди Бразилии Розанжела Лула и журналистка Натуза Нери в Дворце Рассвета Фото: Globo

Жаир Болсонару оставил после себя порванные ковры и диваны, разбитые окна, дырявые потолки и разрушенные предметы искусства. По мнению корреспондентки, Дворец Рассвета, одно из самых красивых зданий в Бразилиа, требует капитального ремонта. Cейчас оно больше напоминает старое общежитие, нежели шедевр, созданный в 1958 году Оскаром Немейрой, одним из самых известных архитекторов-модернистов в мире.

Гобелен авторства знаменитого бразильского художника Эмилиано Ди Кавальканти вынесли из библиотеки и повесили на солнце, где он за несколько лет выцвел. Как сообщила Розанжела Лула, его необходимо восстанавливать. Несколько других произведений искусства вовсе пропали. Бразильский кактус, посаженный Лулой да Сильва во время предыдущего президентства, выкопали. Зато Жаир Болсонару оставил на столе одноразовую шариковую ручку, которую сделал своим символом.

Жаир Болсонару покинул Бразилию незадолго до того, как Лула да Сильва официально стал президентом. Предполагается, что экс-глава государства сбежал во Флориду (США), опасаясь судебного приговора за несколько преступлений, в том числе за его политику во время пандемии, в результате которой около 700 тысяч бразильцев погибли от COVID-19.

В ноябре появилась информация, что скандальный президент Бразилии Жаир Болсонару разводится с третьей женой. Супруги отписались друг от друга в Instagram и перестали показываться вместе на публике.

2 января в Бразилии состоялось прощание с легендарным футболистом Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). Спортсмен скончался в больнице на 83-м году жизни после долгой борьбы с раком толстой кишки. Множество поклонников собралось у стадиона "Вила Белмиро" в Сан-Паулу, чтобы отдать последнюю дань уважения кумиру.