В Бразилии началось прощание с легендарным футболистом Пеле (видео)

Церемония прощания продлится ровно сутки, после чего гроб с телом футболиста пронесут мимо дома его матери и захоронят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica — самом высоком вертикальном кладбище мира.

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В понедельник, 2 января, в городе Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе клуба "Сантос" началась церемония прощания с футболистом Пеле. Об этом сообщает ВВС.

На стадион тело футболиста привезли из больницы, в которой он скончался 29 декабря 2022 года на 83 году жизни после длительной болезни. Бразильский футболист последнее время боролся с онкологией (рак толстой кишки).

Сейчас у стадиона "Вила Белмиро" образовалась большая толпа из болельщиков, которые пришли отдать последнюю дань уважения трехкратному чемпиону мира.

У гроба мужчины в темных очках и черных деловых костюмах завершают последние приготовления к церемонии прощания. Они поправляют кружевную оббивку гроба и ставят венки.

На трибунах, где традиционно сидят болельщики, сейчас поставили венки. Кроме того, на стадионе вывесили баннер с надписью: "Да здравствует Король".

Известно, что церемония прощания с Пеле продлится ровно сутки. В 10:00 (15:00 по Киеву) гроб с телом футболиста пронесут улицами Сан-Палу. Предполагается, что похоронная процессия сделает остановку возле дома, где живет мать футболиста. Женщина недавно отпраздновала свой 100-летний юбилей.

После Пеле захоронят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica — самом высоком вертикальном кладбище мира. Там уже покоятся родственники спортсмена, а также его партнер по клубу Коутиньо.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета. Пеле еще при жизни за виртуозную игру на футбольном поле фанаты называли "Королем футбола".

Напомним, Пеле скончался 29 декабря 2022 года в больничной палате. В период рождественских праздников ему сообщили о необходимости находиться в больнице, где оказывалось лечение в связи с сердечной и почечной недостаточностью.

В конце ноября Фокус также писал о том, что смертельно больного футболиста Пеле поместили в хоспис, где ему отменили химиотерапию. Это было связано с тем, что организм спортсмена, больного раком кишечника, уже не реагировал на нее.