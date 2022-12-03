Смертельно больного футболиста Пеле поместили в хоспис, ему отменили химиотерапию

Опухоль толстой кишки у экс-футболиста диагностировали в конце августа прошлого года во время планового медосмотра.

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82-летний бразильский экс-футболист Эдсон Арантис ду Насиманту, более известный как Пеле, переведен на паллиативное лечение в хоспис, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, назначенной в сентябре прошлого года. Это связано с тем, что организм спортсмена, больного раком кишечника, уже не реагирует на нее, сообщает издание Reports in Brazil.

Сейчас медики делают все, чтобы облегчить боль Пеле, который попал в больницу на прошлой неделе. 2 декабря больница Альберта Эйнштейна опубликовала заявление, в котором говорится, что у футболиста диагностировали "респираторную инфекцию", которую лечили антибиотиками.

СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что легенда футбола находится в "стабильном" состоянии в медучреждении. Время пребывания Пеле в больнице не ограничено, а его жена Марсия Аоки и сиделка находятся у его постели. Дочь футболиста Кели в свою очередь заявляла, что причин для беспокойства нет, а госпитализация ее отца "не является неожиданностью или экстренной ситуацией". Известно, что нередко в хоспис отправляют тех, кому помочь медицина уже бессильна и только обеспечивает достойные последние дни жизни.

Сам спортсмен поспешил успокоить своих поклонников. Он написал в Instagram, что находится в больнице с "ежемесячным визитом" и поблагодарил фанатов за беспокойство.

Пеле борется с раком кишечника с тех пор, как в конце августа 2021 года у него диагностировали опухоль толстой кишки. Он проходил плановые обследования, которые были отложены на год из-за пандемии Covid-19. Четыре дня спустя он перенес операцию в больнице Альберта Эйнштейна по удалению опухоли и несколько раз попадал в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием.

Пеле по праву считается величайшим футболистом всех времен. Он выиграл три чемпионата мира с Бразилией в 1958, 1962 и 1970 годах и забил 643 гола в 659 официальных матчах за бразильский клуб "Сантос", а также забил 77 раз в 92 играх за сборную своей страны.

Несмотря на все достижения, Пеле, которого называют "королем футбола", заявил, что считает лучшим футболистом в истории не себя и не Диего Марадону, а аргентинца Альфредо Ди Стефано.