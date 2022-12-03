Смертельно хворого футболіста Пеле помістили у хоспіс, йому скасували хіміотерапію

Пухлину товстої кишки у ексфутболіста діагностували наприкінці серпня минулого року під час планового медогляду.

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82-річний бразильський ексфутболіст Едсон Арантіс ду Насіманту, більш відомий як Пеле, переведений на паліативне лікування до хоспісу, оскільки лікарі припинили курс хіміотерапії, призначеної у вересні минулого року. Це пов'язано з тим, що організм спортсмена, хворого на рак кишечника, вже не реагує на неї, повідомляє видання Reports in Brazil.

Наразі медики роблять все, щоб полегшити біль Пеле, який потрапив до лікарні минулого тижня. 2 грудня лікарня Альберта Ейнштейна опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що у футболіста діагностували "респіраторну інфекцію", яку лікували антибіотиками.

ЗМІ із посиланням на свої джерела пишуть, що легенда футболу перебуває у "стабільному" стані в медустанові. Час перебування Пеле у лікарні не обмежений, а його дружина Марсія Аокі та доглядальниця знаходяться біля його ліжка. Дочка футболіста Келі зі свого боку заявляла, що причин для занепокоєння немає, а госпіталізація її батька "не є несподіванкою чи екстреною ситуацією". Відомо, що нерідко в хоспіс відправляють тих, кому медицина допомогти вже безсила і лише забезпечує останні останні дні життя.

Сам спортсмен поспішив заспокоїти своїх шанувальників. Він написав у Instagram, що перебуває у лікарні зі "щомісячним візитом" і подякував фанатам за занепокоєння.

Пеле бореться з раком кишечника відтоді, як наприкінці серпня 2021 року у нього діагностували пухлину товстої кишки. Він проходив планові обстеження, відкладені на рік через пандемію Covid-19. Через чотири дні він переніс операцію в лікарні Альберта Ейнштейна з видалення пухлини і кілька разів потрапляв у відділення інтенсивної терапії через проблеми з диханням.

Пеле по праву вважається найбільшим футболістом усіх часів. Він виграв три чемпіонати світу з Бразилією у 1958, 1962 та 1970 роках і забив 643 голи у 659 офіційних матчах за бразильський клуб "Сантос", а також забив 77 разів у 92 іграх за збірну своєї країни.

Незважаючи на всі досягнення, Пеле, якого називають "королем футболу", заявив, що вважає найкращим футболістом в історії не себе і не Дієго Марадону, а аргентинця Альфредо Ді Стефано.