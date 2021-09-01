Легенду світового футболу 80-річного Пеле поклали в лікарню (відео)

Госпіталізація не пов'язана з коронавірусом. Ексфутболіст запевнив, що проходить пропущене раніше планове обстеження.

Знаменитий бразильський футболіст і легенда світового футболу Пеле 31 серпня ліг у приватну клініку в Сан-Паулу. Ексфутболіст запевнив, що госпіталізація має плановий характер. Вона планувалася ще в лютому, але її довелося відкласти через пандемію.

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"Друзі, я не непритомнів, моє здоров'я в повному порядку. Пройду планове обстеження", — написав Пеле в Twitter. "Передайте, що цього тижня грати не буду!" — пожартував він.

Раніше бразильське видання O Dia повідомило, що Пеле потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, після того, як він раптово втратив свідомість. Для з'ясування причини цього футболіста помістили в палату інтенсивної терапії.

Потім видання додало, що Пеле знаходиться у відділенні лікарні, де немає хворих коронавірусом. Лікарі повідомили, що з ним все гаразд, знаходиться під наглядом лікарів і здає звичайні аналізи.

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) 23 жовтня виповниться 81 рік. Він — єдиний триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). Провів у складі збірної Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Практично всю кар'єру грав у футболці з номером "10".

Він визнаний кращим футболістом XX століття за версією Міжнародної федерації футболу FIFA. Внесений до Книги рекордів Гіннеса як автор 1 279 голів за кар'єру.

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Нагадаємо, в лютому минулого року ЗМІ з посиланням на сина Пеле Едіньо повідомляли, що король футболу має серйозні проблеми зі здоров'ям і не виходить з дому. Він не пройшов належної реабілітації після пересадки шийки стегна і може пересуватися лише за допомогою ходунків. Через проблеми з пересуванням легендарний футболіст знаходиться в депресії. Пізніше цю інформацію спростували як Едіньо, який пояснив це висмикнутою з контексту "помилкою перекладу", так і сам Пеле, який заявив, що "не планує виходити з гри".