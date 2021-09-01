Легенду мирового футбола 80-летнего Пеле положили в больницу (видео)

Госпитализация не связана с коронавирусом. Экс-футболист заверил, что проходит пропущенное ранее плановое обследование.

Знаменитый бразильский футболист и легенда мирового футбола Пеле 31 августа лег в частную клинику в Сан-Паулу. Экс-футболист заверил, что госпитализация носит плановый характер. Она планировалась еще в феврале, но ее пришлось отложить из-за пандемии.

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"Ребята, я не падал в обморок, мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование", – написал Пеле в Twitter. "Передайте, что в это воскресенье играть не буду!" – пошутил он.

Ранее бразильское издание O Dia сообщило, что Пеле попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, после того, как он внезапно потерял сознание. Для выяснения причины этого футболиста поместили в палату интенсивной терапии.

Потом издание добавило, что Пеле находится в отделении больницы, где нет больных коронавирусом. Врачи сообщили, что с ним все в порядке, находится под наблюдением врачей и сдает обычные анализы.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) 23 октября исполнится 81 год. Он – единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Практически всю карьеру играл в футболке с номером "10".

Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола FIFA. Включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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Напомним, в феврале прошлого года СМИ со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщали, что король футбола имеет серьезные проблемы со здоровьем и не выходит из дома. Он не прошел должной реабилитации после пересадки шейки бедра и может передвигаться лишь с помощью ходунков. Из-за проблем с передвижением легендарный футболист находится в депрессии. Позже эту информацию опровергли как Эдиньо, объяснивший это выдернутой из контекста "ошибкой перевода", так и сам Пеле, заявивший, что "не планирует выходить из игры".