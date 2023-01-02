У Бразилії розпочалося прощання з легендарним футболістом Пеле (відео)

Церемонія прощання триватиме рівно добу, після чого труну з тілом футболіста пронесуть повз будинок його матері та поховають на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica — найвищому вертикальному цвинтарі світу.

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У понеділок, 2 січня, у місті Сан-Паулу (Бразилія) на стадіоні клубу "Сантос" розпочалася церемонія прощання з футболістом Пеле. Про це повідомляє ВВС.

На стадіон тіло футболіста привезли з лікарні, де він помер 29 грудня 2022 року на 83 році життя після тривалої хвороби. Бразильський футболіст останнім часом боровся з онкологією (рак товстої кишки).

Зараз біля стадіону "Віла Белміро" утворився великий натовп зі вболівальників, які прийшли віддати останню данину поваги триразовому чемпіону світу.

Біля труни чоловіки в темних окулярах і чорних ділових костюмах завершують останні приготування до церемонії прощання. Вони поправляють мереживну оббивку труни та ставлять вінки.

На трибунах, де традиційно сидять уболівальники, наразі поставили вінки. Крім того, на стадіоні вивісили банер із написом: "Хай живе Король".

Відомо, що церемонія прощання з Пеле триватиме рівно добу. О 10:00 (15:00 за Києвом) труну з тілом футболіста пронесуть вулицями Сан-Палу. Передбачається, що похоронна процесія зробить зупинку біля будинку, де живе мати футболіста. Жінка нещодавно відсвяткувала свій 100-річний ювілей.

Потім Пеле поховають на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica — найвищому вертикальному цвинтарі світу. Там уже спочивають родичі спортсмена, а також його партнер із клубу Коутіньо.

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) — єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав чемпіонат світу як гравець (у 1958, 1962 і 1970 роках). Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer і France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету. Пеле ще за життя за віртуозну гру на футбольному полі фанати називали "Королем футболу".

Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня 2022 року в лікарняній палаті. У період різдвяних свят йому повідомили про необхідність перебувати в лікарні, де він лікувався у зв'язку із серцевою та нирковою недостатністю.

Наприкінці листопада Фокус також писав про те, що смертельно хворого футболіста Пеле помістили в хоспіс, де йому скасували хіміотерапію. Це сталося через те, що організм спортсмена, хворого на рак кишечника, не реагував неї.