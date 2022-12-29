Король футболу Пеле помер у віці 82 роки (фото)

В останні кілька років Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, страждав на низку захворювань. Зокрема прогресуючим раком товстої кишки.

Related video

Пеле, якого тривалий час називали видатним футболістом усіх часів, помер у четвер, 29 грудня у віці 82 роки. Про це повідомляє TalkSport.

В останні кілька років Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, страждав на низку захворювань, зокрема 21 грудня стало відомо, що рак товстої кишки прогресує.

У період різдвяних свят йому повідомили про необхідність перебувати у лікарні, де надавали лікування у зв'язку із серцевою та нирковою недостатністю.

[ + – ] Пеле опинився в лікарні через набряклість всього тіла

До цього, 30 листопада, Пеле опинився в лікарні через набряклість всього тіла та декомпенсовану серцеву недостатність, лікування було паліативним, а через місяць він помер.

[ + – ] Король футболу Пеле помер 29 грудня

За деякими даними, колишній футболіст мав поганий апетит. Медики також розглядали ймовірність печінкової енцефалопатії — розлад нервової системи, що викликається тяжким захворюванням печінки.

[ + – ] Пост дочки Пеле

"Ми всі — завдяки тобі, спочивай з миром", — написала дочка Пеле Келлі Насіменту в Instagram.

Нагадаємо, що бразильський клуб почав проводити репетицію прощання з Пеле ще до його смерті. У соцмережах з'явилося відео намету на полі стадіону клубу "Віла Бельміро" із золотою труною, на єгипетський манер.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду опублікував перше фото після Чемпіонату світу 2022. З 18 грудня, коли третій у своїй історії Кубок світу виборола збірна Аргентини, Роналду зберігав мовчання і не публікував нічого в соцмережах, де має рекордну кількість підписників.