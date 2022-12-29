Король футболу Пеле помер у віці 82 роки (фото)
В останні кілька років Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, страждав на низку захворювань. Зокрема прогресуючим раком товстої кишки.
Пеле, якого тривалий час називали видатним футболістом усіх часів, помер у четвер, 29 грудня у віці 82 роки. Про це повідомляє TalkSport.
В останні кілька років Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, страждав на низку захворювань, зокрема 21 грудня стало відомо, що рак товстої кишки прогресує.
У період різдвяних свят йому повідомили про необхідність перебувати у лікарні, де надавали лікування у зв'язку із серцевою та нирковою недостатністю.
До цього, 30 листопада, Пеле опинився в лікарні через набряклість всього тіла та декомпенсовану серцеву недостатність, лікування було паліативним, а через місяць він помер.
За деякими даними, колишній футболіст мав поганий апетит. Медики також розглядали ймовірність печінкової енцефалопатії — розлад нервової системи, що викликається тяжким захворюванням печінки.
"Ми всі — завдяки тобі, спочивай з миром", — написала дочка Пеле Келлі Насіменту в Instagram.
Нагадаємо, що бразильський клуб почав проводити репетицію прощання з Пеле ще до його смерті. У соцмережах з'явилося відео намету на полі стадіону клубу "Віла Бельміро" із золотою труною, на єгипетський манер.
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