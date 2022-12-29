Король футбола Пеле умер в возрасте 82 лет (фото)
В последние несколько лет Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, страдал рядом заболеваний. В частности прогрессирующим раком толстой кишки.
Пеле, которого длительное время называли величайшим футболистом всех времен, умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. Об этом сообщает TalkSport.
В последние несколько лет Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, страдал рядом заболеваний, в частности 21 декабря стало известно, что рак толстой кишки прогрессирует.
В период рождественских праздников ему сообщили о необходимости находиться в больнице, где оказывалось лечение в связи с сердечной и почечной недостаточностью.
До этого, 30 ноября, Пеле оказался в больнице из-за опухоли всего тела и декомпенсированной сердечной недостаточности, лечение было паллиативным, а спустя месяц он скончался.
По некоторым данным, у бывшего футболиста был плохой аппетит. Медики также рассматривали вероятность печеночной энцефалопатии — расстройство нервной системы, вызываемое тяжелым заболеванием печени.
"Мы все — благодаря тебе, покойся с миром", — написала дочь Пеле Келли Насименту в Instagram.
Напомним, что бразильский клуб начал проводить репетицию прощания с Пеле еще до его смерти. В соцсетях появилось видео палатки на поле стадиона клуба "Вила Бельмиро" с золотым гробом, на египетский манер.
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