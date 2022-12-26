Похороны Короля: бразильский клуб проводит репетицию прощания с Пеле (видео)

В социальных сетях появилось видео палатки на поле стадионе клуба "Вила Бельмиро" с золотым гробом, на египетский манер. По бокам гроба выгравировано изображение футболиста. В честь легенды руководство "Сантоса" решило изменить клубную эмблему.

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Футбольный клуб "Сантос" из одноименного города в штате Сан-Паулу уже готовится к похоронам 82-летнего Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле. Об этом сообщается в Twitter Viciado em Futebol.

В социальных сетях появилось видео палатки на поле стадионе клуба "Вила Бельмиро" с золотым гробом, на египетский манер. По бокам гроба выгравировано изображение футболиста.

[ + – ] Репетиция прощания с Пеле

В честь легенды руководство клуба также решило изменить свою эмблему.

По словам президента клуба Селсо Джатене, в новом сезоне к двум звездам добавится еще и корона.

Пеле большую часть футбольной карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Вместе со сборной Бразилии он становился триумфатором трех чемпионатов мира: 1958, 1962 и 1970 годов. Пеле — единственный футболист, который выигрывал три чемпионата мира как игрок.

Он также лучший бомбардир в истории "Сантоса", который он привел к двум победам в Кубке Либертадорес.

Его дети и внуки приехали со всего мира, чтобы провести Рождество с умирающим Пеле в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где Король футбола находится с 29 ноября.

[ + – ] Дети и внуки Пеле

"Почти все. Счастливого Рождества. Благодарность, любовь, единение, семья. Суть Рождества. Спасибо всем за всю любовь и свет, которые вы шлете", — так 24 декабря подписала в Instagram семейное фото дочь Пеле Келли Насименто.

В новом сообщении врачей о состоянии здоровья Пеле отмечалось прогрессирующее онкологическое заболевание, развитии рака толстой кишки, от которого экс-футболист лечился с прошлого года.

Напомним, что Пеле проводит Рождество в больнице. Состояние борющейся с раком кишечника легенды ухудшилось.

Ранее Фокус сообщал, что смертельно больного Пеле поместили в хоспис, химиотерапию отменили. Опухоль толстой кишки обнаружили в конце августа 2023 года.