Проведет Рождество в больнице: состояние борющегося с раком кишечника Пеле ухудшилось

Мировой легенде футбола нужен особый уход из-за недостаточности почек и сердца. Экс-спортсмена перевели на паллиативное лечение в начале декабря.

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Состояние бразильского легендарного футболиста Пеле ухудшилось. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила пресс-служба клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где бывший спортсмен проходит лечение, передает агентство Reuters.

82-летнего Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле), который борется с онкозаболеванием, госпитализировали в больницу 29 ноября.

По сообщению врачей, экс-спортсмен проведет рождественские праздники в клинике.

Сейчас звезда бразильского футбола находится под усиленным наблюдением специалистов медучреждения. Ему требуется дополнительный уход из-за недостаточности почек и сердца.

"У госпитализированного для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции", — говорится в пресс-релизе больницы.

Дочь Пеле Келли Насименту подтвердила, что ее отец проведет Рождество в больнице, поскольку врачи пытаются улучшить его текущее состояние здоровья.

В сентябре прошлого года Пеле удалили опухоль в толстой кишке.

Напомним, в начале декабря СМИ сообщили, что Пеле перевели на паллиативное лечение в хоспис, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии. Это связано с тем, что организм спортсмена, больного раком кишечника, уже не реагирует на нее.

В июне легенда футбола из Бразилии написал открытое письмо Владимиру Путину. Пеле призвал президента РФ остановить войну, которая "не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти".