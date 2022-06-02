"Для этого насилия нет оправданий": Пеле написал открытое письмо Путину

81-летний Король футбола призвал президента РФ остановить войну, которая не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти.

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Легенда мирового футбола Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, в открытом письме обратился к главе Кремля Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что нет никаких оправданий для продолжающегося кровопролития. Письмо экс-футболист опубликовал в Instagram перед началом футбольного матча сборных Украины и Шотландии.

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"Через несколько минут Украина сыграет свой первый официальный матч после начала конфликта. Я лично написал это письмо. Надеюсь насилие прекратится, и мы сможем построить лучший мир вместе", — такую подпись Пеле добавил к своей публикации.

"Остановите вторжение, — призвал Путина 81-летний бразилец. — Нет никакого оправдания для этого насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти. Возможность прекратить его — в ваших руках. Тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году".

Ранее Фокус сообщал, что сборной Украине удалось обыграть команду Шотландии в борьбе за право участвовать в Чемпионате мира в Катаре. Для сине-желтых это был первый официальный матч с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Большинство игроков не могли играть в официальных матчах за свои клубы, поскольку чемпионат Украины поставлен на паузу. В качестве игровой практики были только выставочные матчи с европейскими командами, проводившимися в целях благотворительности. Вместе с тем, украинцы добились достаточно убедительной победы над шотландцами, хотя по временам было заметно, что физическое состояние многих игроков оставляет желать лучшего.

Первый министр Шотландии будет болеть за Украину, если украинская сборная пройдет на Чемпионат мира. Такое заявление Никола Стерджен сделала перед началом матча. А в послематчевом интервью один из лидеров сборной Руслан Малиновский объяснил, что даже как-то неловко побеждать команду страны, которая оказала столь радушный прием футболистам и гражданам Украины.