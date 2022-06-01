Плей-офф Чемпионата мира-2022: Украина победила в матче с Шотландией

В полуфинальном поединке победу одержали украинские спортсмены со счетом 3:1. В первом тайме отличился Андрей Ярмоленко, а во втором Роман Яремчук и Артем Довбик.

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Сборная Украины по футболу в полуфинальном поединке плей-офф Чемпионата мира-2022 сыграла с Шотландией со счетом 3:1. Об этом стало известно по итогам трансляции матча.

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Команды встретились на поле в первый день лета на стадионе Глазго. Матч должен был пройти в марте, но из-за полномасштабной войны в Украине руководство УЕФА его перенесло.

Составы команд:

Шотландия: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О’Доннелл, Кристи, Макгинн, Адамс.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Уточним, что на 33-й минуте матча отличился Андрей Ярмоленко.

А во втором с передачи Караваева удалось забить Роману Яремчуку (49-я минута). Также гол удалось забить Артему Довбику (95-я минута).

Со стороны шотландцев на 79-й минуте отличился Каллум Макгрегор.

Теперь нашим спортсменам предстоит встретиться в Глазго со сборной Уэльса. Матч состоится 5 июня, начало в 17:00.

Шотландия 8 раз была участником чемпионата мира. В отборе команда заняла второе место в группе F с отставанием в четыре очка от Дании, опередив Израиль, Австрию, Фарерские острова и Молдову.

Украина была участником чемпионата мира лишь в 2006 году. Команда в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан.

Авторитетная букмекерская контора William Hill ставила на победу Шотландии с коэффициентом 2,30, а на Украину – в 3,30.

Фокус ранее писал, что матчи чемпионата Украины по футболу в сезоне 2022/2023 могут состояться на территории страны в августе. Формат чемпионата будет прежним – в нем сыграют 16 клубов.

Недавно в Париже завершился финал Лиги чемпионов УЕФА – мадридский "Реал" выиграл со счетом 1:0 у английского "Ливерпуля".