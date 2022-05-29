Победа имени Куртуа: "Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

В решающем матче Лиги чемпионов УЕФА победу одержал мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Париже завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский "Реал" противостоял "Ливерпулю".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Матч начался с неприятного инцидента: у входа на стадион Парк Де Пренс организовалась давка. Виной тому стала некорректная работа турникетов. Болельщики, тем не менее, продолжали прорываться на стадион — полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Спустя 36 минут в Париже все же прозвучал стартовый свисток. "Ливерпуль" захватил инициативу с первых минут и принялся осаждать штрафную площадь соперника. Хорошие моменты имели Мохаммед Салах, Садио Мане и Тьяго Алькантара, но все их планы открыть счет в матче перечеркнул вратарь "Реала" Тибо Куртуа. "Реал" практически не создавал моментов у ворот соперника и к середине первого тайма статистика ударов по воротам ярко свидетельствовала о подавляющем преимуществе "Ливерпуля" — 8:0. Но воплотить этот перевес в цифры на табло футболисты английского клуба так и не смогли.

Свой единственный момент мадридский клуб превратил в гол: это Карим Бензема избежал офсайдной ловушки от защитников соперника, но замешкался с ударом. Тем не менее, французу удалось отдать мяч в центр штрафной площади, где Конате помешал своему же вратарю Алиссону выполнить перехват. В итоге, мяч вернулся к Бензема и форвард "Реала" легко покатил его в дальний угол. Но радоваться футболисты "Реала" не спешили. И не зря — проверка эпизода системой VAR выявила офсайд у Бензема, но не в начале атаки, а в ее завершающей фазе.

Тем не менее, "Реал" свой мяч забил: на 59-й минуте мадридскому клубу удалась быстрая и результативная атака. Федерико Вальверде отправил мяч низом на дальнюю стойку, где защитники "Ливерпуля" ничего не сумели сделать с Винисиусом — бразилец в касание отправил мяч мимо дезориентированного Алиссона.

"Ливерпуль" активизировал усилия впереди, но все удары от Салаха и компании отбивал Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь "Реала" стал ключевым фактором, благодаря которому испанский клуб добыл очередную победу в Лиге чемпионов.

Даже пять минут компенсированного времени не позволили "Ливерпулю" отыграться. "Реал" выиграл Лигу чемпионов впервые с 2018 года, когда в Киеве, на НСК "Олимпийский" также обыграл "Ливерпуль". Для главного тренера "галактикос" Карло Анчелотти эта победа стала четвертой в самом престижном европейском клубном турнире. Он достигал успеха с "Миланом" в 2003-м и 2007-м годах, а также с "Реалом" в 2014-м году.

Таким образом, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал обладателем самого престижного клубного турнира Европы.

Отметим, что изначально этот матч планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако УЕФА отреагировал на военное вторжение России в Украину и отобрал у российского города право принимать финал главного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов УЕФА. Финал.

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0

Гол: Винисиус Жуниор, 59.