У вирішальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА перемогу здобув мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін.

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У Парижі завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, у якому мадридський "Реал" протистояв "Ліверпулю".

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Матч розпочався із неприємного інциденту: біля входу на стадіон "Парк Де Пренс" організувалася тиснява. Виною стала некоректна робота турнікетів. Вболівальники продовжували прориватися на стадіон — поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

Через 36 хвилин у Парижі все ж таки прозвучав стартовий свисток. "Ліверпуль" захопив ініціативу з перших хвилин і взявся брати в облогу штрафну площу суперника. Хороші моменти мали Мохаммед Салах, Садіо Мане та Тьяго Алькантара, але всі їхні плани відкрити рахунок у матчі перекреслив воротар "Реала" Тібо Куртуа. "Реал" практично не створював моментів біля воріт суперника, і до середини першого тайму статистика ударів по воротах яскраво свідчила про переважну перевагу "Ліверпуля" — 8:0. Але втілити цю перевагу в цифри на табло футболісти англійського клубу так і не змогли.

Свій єдиний момент мадридський клуб перетворив на гол: це Карім Бензема уникнув офсайдної пастки від захисників суперника, але забарився з ударом. Тим не менш, французу вдалося віддати м'яч у центр штрафного майданчика, де Конате завадив своєму ж воротарю Алісмону виконати перехоплення. У підсумку м'яч повернувся до Бензема, і форвард "Реала" легко покотив його в дальній кут. Але радіти футболісти "Реала" не поспішали. І не дарма — перевірка епізоду системою VAR виявила офсайд у Бензема, але не на початку атаки, а в її завершальній фазі.

Проте "Реал" свій м'яч забив: на 59-ій хвилині мадридському клубу вдалася швидка та результативна атака. Федеріко Вальверде відправив м'яч низом на далеку стійку, де захисники "Ліверпуля" нічого не зуміли зробити з Вінісіусом — бразилець у дотик відправив м'яч повз дезорієнтованого Аліссона.

"Ліверпуль" активізував зусилля попереду, але всі удари від Салаха та компанії відбивав Тібо Куртуа. Бельгійський воротар "Реала" став ключовим фактором, завдяки якому іспанський клуб здобув чергову перемогу в Лізі чемпіонів.

Навіть п'ять хвилин компенсованого часу не дозволили "Ліверпулю" відігратися. "Реал" виграв Лігу чемпіонів уперше з 2018 року, коли в Києві, на НСК "Олімпійський" також обіграв "Ліверпуль". Для головного тренера "Галактікос" Карло Анчелотті ця перемога стала четвертою в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Він досягав успіху з "Міланом" у 2003-му та 2007-му роках, а також із "Реалом" у 2014-му році.

Таким чином, український голкіпер "Реала" Андрій Лунін став володарем найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Зазначимо, що спочатку цей матч планувалося провести в Санкт-Петербурзі, проте УЄФА відреагував на військове вторгнення Росії в Україну та відібрав у російсого міста право приймати фінал головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів УЄФА. Фінал.

"Реал" (Мадрид, Іспанія) — "Ліверпуль" (Англія) — 1:0

Гол: Вінісіус Жуніор, 59.