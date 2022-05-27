Чемпионат Украины по футболу может стартовать уже в августе, — журналист

Окончательное решение о формате Чемпионата, стране проведения и игровом календаре будет принято по итогу консультаций с властями Украины и военными администрациями.

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Матчи чемпионата Украины по футболу в сезоне 2022/2023 могут быть сыграны на территории страны, а не за рубежом, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

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Инсайдер утверждает, что формат чемпионата сохранится прежним: в нем примут участие 16 клубов. Не будут играть по объективным причинам футбольные клубы "Мариуполь" и "Десна" (Чернигов), испытывающие непреодолимые проблемы с инфраструктурой. Их места займут футбольные клубы "Металлист" (Харьков) и "Кривбасс" (Кривой Рог), получившие право на повышение в классе по итогам сезона в Первой лиге.

Главным камнем преткновения на пути возобновления футбольной жизни в Украине является локация проведения: часть клубов предлагают играть не в Украине.

"За проведение сезона на территории Украины выступает большинство — 11 клубов из 16. Меньшинство придерживается зарубежной позиции. Собственно, это участники еврокубков — "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла". Их аргументы — это безопасность, во-первых. А во-вторых — легионеры, которые не приедут в страну, где идет война.

Но категоричности в позициях топ-пятерки нет. Все готовы переформатироваться, чтобы главное играть. Если в Украине, то же "Динамо" предлагает проводить соревнования сугубо в столице. Клубы из западных регионов приглашают играть у себя", — рассказал Игорь Бурбас.

На официальном сайте УПЛ также появилась новость о проведении общего собрания клубов-участников вместе с руководством Лиги и Украинской ассоциации футбола. По итогам переговоров было принято решение провести консультации с военными администрациями, чтобы принять решение о месте проведения турнира. Тогда же будет окончательно утвержден формат чемпионата и сверстан игровой календарь.

Помимо основного вопроса, на заседании также обсудили ситуацию с продажей медиа-прав чемпионата Украины. Ожидается, что контракт с трансляторами будет подписан после того, как будут утверждены место проведения и формат чемпионата.

Ранее Фокус рассказывал, что нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянском клубе "Торино". За переход 24-летнего игрока итальянцы заплатят сумму от 12 до 15 миллионов евро, а украинский клуб получит только 50% от нее.