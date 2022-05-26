Трансфер футболиста Довбика в "Торино" обойдется в 12-15 млн евро, — журналист

Действующий клуб 24-летнего нападающего получит только половину от этой суммы из-за особенностей контракта футболиста.

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Футболист сборной Украины и клуба СК "Днепр-1" Артем Довбик близок к переходу в итальянскую команду "Торино", сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Инсайдер сообщает, что за трансфер 24-летнего нападающего туринский клуб заплатит сумму от 12 до 15 миллионов евро. Однако, 50% от этих средств нужно будет передать предыдущему клубу Довбика — датскому "Мидтъюлланду". Это одно из условий перехода футболиста в днепровский клуб. Таким образом, на трансфере своего форварда "Днепр-1" заработает 6-7 миллионов евро.

"Трансфер могли согласовать еще два месяца назад, но у итальянцев два открытых вопроса. Первое — деньги. Их рассчитывают выручить за защитника Глейсона Бремера, на которого претендует "ПСЖ". Второе — точно покидает команду Андреа Белотти, на место которого, собственно, и берут Довбика", — рассказал Игорь Бурбас.

Также отмечается, что в переходе украинского футболиста заинтересован главный тренер "Торино" хорват Иван Юрич. Он консультировался с главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем на предмет этого трансфера.

Отметим, что по версии рыночного ресурса Transfermarkt.com стоимость Артема Довбика оценивается в 5 миллионов евро.

"Торино" — середняк итальянского чемпионата. Сезон 2021/2022 команда из Турина завершила на 10-й позиции, набрав 50 очков.

Ранее Фокус рассказывал, что Артем Довбик побывал в Турине, где провел переговоры с представителями "Торино". По информации итальянских СМИ, футболист хочет выступать в зарубежном чемпионате в том числе из-за небезопасной ситуации в Украине.

Артем Довбик получил широкую узнаваемость после того, как забил победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина — Швеция. Этот мяч за минуту до конца дополнительного времени вывел Украину в 1/4 финала турнира, где наши футболисты проиграли будущему финалисту — сборной Англии.