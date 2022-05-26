Трансфер футболіста Довбика в "Торіно" коштуватиме 12-15 млн євро, — журналіст

Нинішній клуб 24-річного нападника отримає лише половину цієї суми через особливості контракту футболіста.

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Футболіст збірної України та клубу СК "Дніпро-1" Артем Довбик близький до переходу в італійську команду "Торіно", повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Інсайдер повідомляє, що за трансфер 24-річного нападника туринський клуб заплатить суму від 12 до 15 мільйонів євро. Проте, 50% від цих коштів потрібно буде передати попередньому клубу Довбика — датському Мідт'юлланду. Це одна з умов переходу футболіста до дніпровського клубу. Таким чином, на трансфері свого форварда "Дніпро-1" заробить 6-7 мільйонів євро.

"Трансфер могли узгодити ще два місяці тому, але в італійців два відкриті питання. Перше — гроші. Їх розраховують виручити за захисника Глейсона Бремера, на якого претендує "ПСЖ". Друге — точно залишає команду Андреа Белотті, на місце якого, власне, і беруть Довбика", — розповів Ігор Бурбас.

Також наголошується, що у переході українського футболіста зацікавлений головний тренер "Торіно" хорват Іван Юрич. Він консультувався з головним тренером "Дніпра-1" Ігором Йовічевічем щодо цього трансферу.

Зазначимо, що за версією ринкового ресурсу Transfermarkt.com, вартість Артема Довбика оцінюється в 5 мільйонів євро.

"Торіно" — середняк італійського чемпіонату. Сезон 2021/2022 команда з Турина завершила на 10-й позиції, набравши 50 очок.

Раніше Фокус розповідав, що Артем Довбик побував у Турині, де провів переговори із представниками "Торіно". За інформацією італійських ЗМІ, футболіст хоче виступати у закордонному чемпіонаті, зокрема, через небезпечну ситуацію в Україні.

Артем Довбик отримав широку впізнаваність після того, як забив переможний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Україна – Швеція. Цей м'яч за хвилину до кінця додаткового часу вивів Україну до 1/4 фіналу турніру, де наші футболісти програли майбутньому фіналісту — збірній Англії.