Футболіст Артем Довбик може продовжити кар'єру в Італії

Український нападник вже побував у Турині, де провів переговори з потенційним новим клубом.

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Форвард національної збірної України та футбольного клубу "Дніпро-1" Артем Довбик може стати футболістом італійського "Торіно". Про це повідомляє видання areanapoli.it.

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За інформацією італійських журналістів, Довбик вже побував у Турині, де провів переговори з босами клубу щодо умов особистого контракту.

Зазначають, що контракт 24-річного футболіста з СК "Дніпро-1" спливає у 2023 році, але "Торіно" близький до того, що укласти угоду про перехід нападника збірної України. Ще одним фактором на користь трансферу є вагітність дружини футболіста Юлії. З урахуванням російської агресії в Україні, Довбик хоче гарантувати безпеку своєї сім'ї, що підвищує ймовірність його переходу до "Торіно".

У чемпіонаті Італії, що завершився, "Торіно" фінішував на 10-му місці, набравши 50 очок. Це другий клуб за популярністю в Турині після "Ювентуса". Домашні матчі "Торіно" проводить на Олімпійському стадіоні, який приймав відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор 2006 року.

Спеціалізований портал Transfermarkt.com оцінює трансферну вартість Довбика у 5 мільйонів євро. У сезоні 2021/2022 Артем Довбик зіграв у 18 матчах за СК "Дніпро-1", у яких забив 14 м'ячів. Зазначимо, що весняна частина сезону в чемпіонаті України так і не стартувала через військову агресію Росії.

Раніше Фокус розповідав, що Артем Довбик продав свою футболку, щоб перерахувати отримані гроші на потреби ЗСУ. Футболка нападника, в якій він вивів збірну України до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, пішла з молотка за 3 тис. доларів.

Також Артем Довбик розповів, що міг перейти до київського "Динамо". За словами Довбика, гравці столичного клубу питали його про бажання продовжити кар'єру в їхній команді.