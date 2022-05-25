Футболист Артем Довбик может продолжить карьеру в Италии

Украинский нападающий уже побывал в Турине, где провел переговоры с потенциальным новым клубом.

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Форвард национальной сборной Украины и футбольного клуба "Днепр-1" Артем Довбик может стать футболистом итальянского "Торино". Об этом сообщает издание areanapoli.it.

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По информации итальянских журналистов, Довбик уже побывал в Турине, где провел переговоры с боссами клуба об условиях личного контракта.

Отмечается, что контракт 24-летнего футболиста с СК "Днепр-1" истекает в 2023 году, но "Торино" близок к тому, что совершить сделку о переходе нападающего сборной Украины. Еще одним фактором в пользу трансфера является беременность супруги футболиста Юлии. С учетом российской агрессии в Украине, Довбик хочет гарантировать безопасность своей семьи, что повышает вероятность его перехода в "Торино".

В завершившемся чемпионате Италии "Торино" финишировал на 10-м месте, набрав 50 очков. Это второй клуб по популярности в Турине после "Ювентуса". Домашние матчи "Торино" проводит на Олимпийском стадионе, который принимал открытие и закрытие зимних Олимпийских игр 2006 года.

Специализированный портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость Довбика в 5 миллионов евро. В сезоне 2021/2022 Артем Довбик сыграл в 18 матчах за СК "Днепр-1", в которых забил 14 мячей. Отметим, что весенняя часть сезона в чемпионате Украины так и не стартовала из-за военной агрессии России.

Ранее Фокус рассказывал, что Артем Довбик продал свою футболку, чтобы перечислить вырученные деньги на нужды ВСУ. Футболка нападающего, в которой он вывел сборную Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы, ушла с молотка за 3 тыс. долларов.

Также Артем Довбик рассказал, что мог перейти в киевское "Динамо". По словам Довбика, игроки столичного клуба спрашивали его о желании продолжить карьеру в их команде.