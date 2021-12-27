"Заманивали игроки". Довбик рассказал о переходе в "Динамо"

Киевский клуб отпугнула высокая цена за нападающего СК "Днепр-1".

Нападающий сборной Украины по футболу и клуба "СК Днепр-1" Артем Довбик рассказал о том, как минувшим летом мог стать футболистом киевского "Динамо".

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В интервью YouTube-проекту BurBuzz 24-летний футболист отметил, что первые разговоры о переходе в стан чемпиона Украины у него состоялись с партнерами по национальной команде — Виктором Цыганковым и Александром Тымчиком.

"Были такие разговоры. Игроки говорили мне, что есть большой интерес. Я задружился в сборной с Витей Цыганковым и с Тымчиком, но это были только разговоры. Хотел бы я играть в "Динамо"? Это тяжелый вопрос. Должно все сойтись. Самое главное, я понял для себя, что надо идти туда, где тебя хотят, не напрашиваться никуда. Если тебя в этом клубе видит главный тренер, то надо идти. А если два человека хочет, а два не хочет, то это не моя история. Я даже не буду такой вариант рассматривать", — сказал Артем Довбик.

Ранее журналист Игорь Цыганык рассказывал, что клуб Довбика СК "Днепр-1" хочет получить за футболиста компенсацию в размере 12-15 миллионов евро. При этом, половина этой суммы должна быть выплачена предыдущему клубу игрока — датскому "Мидтьюлланду". По словам Цыганыка, желание приобрести Довбика в "Динамо" исходит от главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

В июле Фокус рассказывал, что Артем Довбик мог перейти в один из турецких клубов, но стороны не сошлись в сумме трансфера.

Артем Довбик является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Украины: он забил 14 мячей в 17 матчах. Благодаря результативности футболиста, клуб из "Днепра" завершил осеннюю часть чемпионата на третьем месте, имея в активе 40 очков. Это на четыре пункта больше, чем у ближайшего преследователя — луганской "Зари".

Согласно данным специализированного ресурса Transfermarkt.com, рыночная цена Артема Довбика составляет 5 миллионов евро.