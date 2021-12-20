Мирча Луческу хочет приобрести Довбика в "Динамо", — журналист

Но при переходе могут возникнуть сложности: СК "Днепр-1" установил высокую цену на лучшего бомбардира чемпионата Украины.

Нападающий сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик заинтересовал действующего чемпиона страны — киевское "Динамо". Об этом в эфире программы "Циганик Live" рассказал журналист Игорь Цыганык.

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По словам источника, 24-летнего нападающего в "Динамо" хочет видеть лично главный тренер команды Мирча Луческу.

"Интерес к Артему Довбику есть. Киевское "Динамо" очень заинтересовано, чтобы этот футболист перешел к ним. Его хочет Мирча Луческу. На сегодняшний день руководство "Днепра-1" определило высокую трансферную стоимость игрока — порядка 12-15 миллионов евро", — сказал Игорь Цыганык.

Он также рассказал, что Довбиком ранее интересовался другой украинский гранд — донецкий "Шахтер".

"Был разговор еще до приобретения Траоре, был интерес, выходили представители "Шахтера" на "Днепр-1" и спрашивали, может ли футболист оказаться в "Шахтере". Насколько я понимаю, дальше разговоров дело не пошло. У "Динамо" же есть предметный интерес к Довбику и процесс переговоров в каком-то формате сейчас существует. Но на Довбика очень много претендентов заграницей. Но скауты клубов знают, что цена будет не меньше 12-15 миллионов евро. ", — отметил журналист.

В случае продажи футболиста, "Днепр-1" получит только 50% от суммы, поскольку вторую половину клуб должен будет выплатить датскому "Мидтьюлланду", за который ранее выступал нападающий. Такая договоренность прописана в контракте Довбика с "Днепром-1".

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Напомним, что Артем Довбик получил широкую известность после матча 1/8 финала Евро-2020, когда сборная Украины в овертайме победила команду Швеции. Довбик забил решающий гол за минуту до конца дополнительного времени.

Фокус рассказывал историю Артема Довбика: в свое время этот футболист мог продолжить карьеру во Франции, а зимой 2014-го чуть не перешел в харьковский "Металлист".