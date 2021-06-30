Украина — в 1/4 Евро-2020! Довбик забил за минуту до конца матча, а Украина победила Швецию! (видео голов)

Сборная Украины одержала историческую победу над Швецией в Глазго — Артем Довбик забил решающий мяч на последних минутах матча

В Глазго завершился матч 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины победила сборную Швеции со счетом 2:1.

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На 10-й минуте сборная Украины создала первый момент у ворот шведов: Андрей Ярмоленко вывел на ударную позицию Романа Яремчука и тот пробивал низом. Ульсен успел сложиться и парировать удар.

Украина перехватила инициативу и перевела игру на половину поля шведов. Это привело к забитому мячу: Ярмоленко ворвался в штрафную площадь соперника и вместо ожидаемого защитниками удара, вырезал передачу вдоль ворот. Шведы упустили Зинченко и у того было несколько секунд, чтобы подготовить удар. Полузащитник сборной Украины от души приложился к мячу — Ульсен попытался отбить, но не справился с силой удара. Так Украина забила свой первый мяч в плей-офф чемпионатов Европы по футболу — 1:0.

Спустя пять минут на ударной позиции оказался Андрей Ярмоленко — он подключился к розыгрышу стандартного положения и попробовал пробить некомфортной правой ногой — немного выше цели.

Украина владела преимуществом, но в конце первого тайма ничего не смогла поделать с лучшим бомбардиром шведов Эмилем Форсбергом. Он получил передачу от Исака и пробил с дальней дистанции: мяч срикошетил от защитника и влетел в ворота сборной Украины — 1:1.

В начале второго тайма отличный момент выйти вперед был у Швеции — Себастьян Ларссон выполнил удар с дальней дистанции. Мяч летел низом, но прошел рядом со штангой.

Украина ответила не менее ярким эпизодом: Караваев протащил мяч к штрафной площади, отдал на Ярмоленко, а тот, стянув на себя защитников, скинул на набегавшего Сидорчука. Полузащитник сборной Украины слета нанес плотный удар — шведов спасла стойка ворот.

В следующей атаке Швеция могла наказать Украину за расточительство. Исак и Форсберг организовали быструю контратаку, форвард шведов имел хороший шанс, чтобы оформить дубль, но, как и Сидорчук, попал в штангу.

Следующий момент был у шведов: Исак улизнул от защиников сборной Украины и плавно пробрасывал мяч в дальний угол — к счастью для нас, мимо цели.

Деян Кулусевски в середине второго тайма воспользовался оплошностью украинских защитников и хорошо пробил под перекладину — Георгий Бущан спас Украину. В ответ команда Андрея Шевченко организовала быструю контратаку: Руслан Малиновский пробежал половину поля, отдал на Яремчука, а тот в касание — на Ярмоленко. Андрей решил бить в касание — слишком мягко для Ульсена.

Шведы снова потрясли сердца украинских болельщиков: это Форсберг легко обыграл Сидорчука на входе в штрафную площадь и мощно пробил точно в перекладину.

В последние 20 минут основного времени команды заметно устали: никто не смог создать действительно острый момент. Судьбу матча пришлось решать в овертаймах.

На 99-й минуте произошел жуткий эпизод: Даниэльсон грубо сыграл прямой ногой в колено Беседину. Артем, вышедший на замену на 91-й минуте, был вынужден покинуть поле. Арбитр посмотрел VAR и показал красную карточку защитнику шведов!

Шведы начали играть грубо: из-за болезненных повреждений Андрей Ярмоленко уступил место на поле Артему Довбику. Это была судьбоносная замена: уже в компенсированное ко второму экстра-тайму время, Артем Довбик открылся под подачу от Зинченко и форвард сборной Украины забил победный гол за минуту до конца матча!

2:1 — Украина победила Швецию и вышла в 1/4 финала, где сыграет против сборной Англии. Матч состоится 3 июля.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Швеция — Украина — 1:2

Голы: 0:1, Зинченко, 27; 1:1, Форсберг, 43; 1:2, Довбик, 120+1.

Швеция: Ульсен — Лустиг, (Крафт, 83) Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83) — К.Ульссон (Хеландер, 101), Экдаль, С.Ларссон (Классон, 97), Форсберг — Кулусевски (Квайсон, 96), Исак (Берг, 96)

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 95), Зинченко — Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91; Цыганков, 101), Шапаренко (Малиновский, 61).

Удаление: Даниэльсон, 99

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