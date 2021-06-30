Україна — в 1/4 Євро-2020! Довбик забив за хвилину до кінця матчу, а Україна перемогла Швецію! (Відео)

Збірна України здобула історичну перемогу над Швецією в Глазго — Артем Довбик забив вирішальний м'яч на останніх хвилинах матчу

У Глазго завершився матч 1/8 фіналу Євро-2020, в якому збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1.

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На 10-ій хвилині збірна України створила перший момент біля воріт шведів: Андрій Ярмоленко вивів на ударну позицію Романа Яремчука і той пробивав низом. Ульсен встиг скластися і парирувати удар.

Україна перехопила ініціативу і перевела гру на половину поля шведів. Це призвело до забитого мʼяча: Ярмоленко увірвався в штрафний майданчик суперника і замість очікуваного захисниками удару, вирізав передачу вздовж воріт. Шведи втратили Зінченка і у того було кілька секунд, щоб підготувати удар. Півзахисник збірної України від душі приклався до мʼяча — Ульсен спробував відбити, але не впорався з силою удару. Так Україна забила свій перший мʼяч в плей-офф чемпіонатів Європи з футболу — 1:0.

Через пʼять хвилин на ударній позиції опинився Андрій Ярмоленко — він підключився до розіграшу стандартного положення і спробував пробити некомфортною правою ногою — трохи вище цілі.

Україна володіла перевагою, але в кінці першого тайму нічого не змогла вдіяти з найкращим бомбардиром шведів Емілем Форсбергом. Він отримав передачу від Ісака та пробив з дальньої дистанції: мʼяч зрикошетив від захисника і влетів у ворота збірної України — 1:1.

На початку другого тайму чудовий момент вийти вперед був у Швеції — Себастьян Ларссон виконав удар з дальньої дистанції. Мʼяч летів низом, але пройшов поруч зі штангою.

Україна відповіла не менш яскравим епізодом: Караваєв протягнув мʼяч до штрафного майданчика, віддав на Ярмоленка, а той, стягнувши на себе захисників, скинув на набігаючого Сидорчука. Півзахисник збірної України зльоту завдав щільний удар — шведів врятувала стійка воріт.

У наступній атаці Швеція могла покарати Україну за марнотратство. Ісак та Форсберг організували швидку контратаку, форвард шведів мав хороший шанс, щоб оформити дубль, але, як і Сидорчук, потрапив у штангу.

Наступний момент був у шведів: Ісак втік від захисників збірної України і плавно прокинув мʼяч в дальній кут — на щастя для нас, повз ціль.

Дії Кулусевські в середині другого тайму скористався помилкою українських захисників і добре пробив під поперечину — Георгій Бущан врятував Україну. У відповідь команда Андрія Шевченка організувала швидку контратаку: Руслан Малиновський пробіг половину поля, віддав на Яремчука, а той в дотик — на Ярмоленка. Андрій вирішив бити в дотик — занадто мʼяко для Ульсена.

Шведи знову потрясли серця українських вболівальників: це Форсберг легко обіграв Сидорчука на вході у штрафний майданчик і потужно пробив точно в поперечину.

В останні 20 хвилин основного часу команди помітно втомилися: ніхто не зміг створити дійсно гострий момент. Долю матчу довелося вирішувати в овертаймах.

На 99-й хвилині стався страшний епізод: Даніельсон грубо зіграв прямою ногою в коліно Бєсєдіну. Артем, який вийшов на заміну на 91-й хвилині, був змушений покинути поле. Арбітр подивився VAR і показав червону картку захиснику шведів!

Шведи почали грати грубо: через хворобливі ушкодження Андрій Ярмоленко поступився місцем на полі Артему Довбику. Це була доленосна заміна: вже в компенсований до другого екстра-тайму час, Артем Довбик відкрився під подачу від Зінченка і форвард збірної України забив переможний гол за хвилину до кінця матчу!

2:1 — Україна перемогла Швецію і вийшла в 1/4 фіналу, де зіграє проти збірної Англії. Матч відбудеться 3 липня.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Швеція — Україна — 1: 2

Голи: 0:1, Зінченко, 27; 1:1, Форсберг, 43; 1:2, Довбик, 120+1.

Швеція: Ульсен — Лустіг, (Крафт, 83) Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83) — К.Ульссон (Хеландер, 101), Екдаль, С.Ларссон (Классон, 97), Форсберг — Кулусевскі (Квайсон, 96), Ісак (Берг, 96)

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко — Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 95), Зінченко — Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Бєсєдін, 91; Циганков, 101), Шапаренко (Малиновський, 61).

Вилучення: Даніельсон, 99

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