Чемпіонат Європи з футболу проходить з 11 червня по 11 липня в 11 різних країнах. Фінал турніру відбудеться в Лондоні, на стадіоні "Уемблі".

У п'ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу — "Євро-2020". Матч-відкриття відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі. У ньому зіграють збірні Італії та Туреччини.

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У турнірі беруть участь 24 національні збірні. Вони поділені на шість груп по чотири команди в кожній. Кожна команда на стадії групового етапу проведе по три матчі. У стадію плей-офф вийдуть всі переможці груп, всі команди, що зайняли другі місця, а також чотири кращі збірні, які посядуть треті місця в групах.

Стадія плей-офф стартує з 26 червня, тоді відбудуться перші матчі 1/8 фіналу. Чвертьфінали будуть зіграні 2-3 липня, півфінали — 6-7 липня. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні, на стадіоні "Уемблі".

Зазначимо, що збірна України потрапила в групу С, де її суперниками є команди Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Свій перший матч на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка проведуть в Амстердамі проти збірної Нідерландів, 13 липня о 22:00.

[ + – ] Євро-2020: таблиці і календар матчів турніру

Матчі Євро-2020 прийматимуть 11 різних країн. Ігри відбудуться в таких містах: Лондон (Англія), Севілья (Іспанія), Рим (Італія), Глазго (Шотландія), Копенгаген (Данія), Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербург ( Росія), Будапешт (Угорщина), Мюнхен (Німеччина). Через пандемію коронавірусу на матчах зможе бути присутньою обмежена кількість уболівальників, залежно від медичного протоколу для кожної країни. На 100% відкритими будуть трибуни в Будапешті, але за умови дотримання всіх правил безпеки.

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