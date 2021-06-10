Євро-2020: все про Чемпіонат Європи з футболу. Де, коли і за скільки

В українського глядача до Євро-2020 є особливий інтерес: на третьому чемпіонаті поспіль буде представлена наша національна збірна. Команда Андрія Шевченка почне там свій шлях 13 червня.

Головною футбольною подією цього року стане довгоочікуваний чемпіонат Європи. Цей турнір проводиться раз на чотири роки і повинен був відбутися влітку 2020-го, але через пандемію коронавірусу УЄФА перенесла розіграш на літо 2021-го. За цей рік футбол адаптувався до життя з постійною загрозою, порожніми трибунами і медичним протоколом, а наприкінці сезону на деякі матчі навіть почали пускати вболівальників. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів відвідали 14 110 глядачів при місткості португальського стадіону "Драгау" 50 тис. Для українського глядача до Євро-2020 є особливий інтерес: на третьому чемпіонаті поспіль буде представлена наша національна збірна. Команда Андрія Шевченка почне там свій шлях 13 червня.

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Усі команди-учасниці вже оголосили заявки на турнір, і серед них немає кадрових сюрпризів, хіба що за Іспанію не зіграє багаторічний ветеран і дворазовий чемпіон Європи Серхіо Рамос. Він вважав за краще битися за титул, якого в нього немає, — золоту медаль Олімпіади, тому вирішив поберегти сили і готуватися до олімпійського турніру. Усі інші зірки виступлять на Євро-2020 — навіть ті, кого вболівальники вже не розраховували побачити у футболці своєї збірної.

Турнір вдруге пройде у форматі 24 збірних, поділених на шість груп по чотири команди. Перші два місця кожної групи гарантовано пройдуть в плей-оф, а серед тих, хто посяде треті місця, будуть визначені чотири кращі команди, які також отримають право продовжити виступи на турнірі. Тобто математично шанси вийти з групи вищі, ніж завершити чемпіонат на першій же стадії.

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Матчі Євро-2020 пройдуть в 11 містах із частково заповненими трибунами. Намір пустити 100% глядачів проявив тільки Будапешт. Збірна України матчі групових етапів на чемпіонаті зіграє в Амстердамі та Бухаресті.

Чому турнір називається Євро-2020

[ + – ] Назва Євро-2020 дозволить приурочити турнір до 60-річного ювілею чемпіонатів Європи з футболу

Коли УЄФА ухвалювала рішення про перенесення турніру на літо 2021-го, з метою економії бюджету на маркетинг вирішили залишити ту ж назву, кольори та дизайн, а також міста проведення та календар. Але головною причиною, як заявили в Європейській футбольній асоціації, стало те, що назва Євро-2020 дозволить зберегти початкову концепцію і приурочити цей турнір до 60-річного ювілею чемпіонатів Європи з футболу. Загалом, все залишилося, як і планувалося, просто спробуйте уявити, що ми всі повернулися в машині часу на рік назад. Щоправда, замість 12 міст, які повинні були прийняти турнір, залишилося тільки 11: Дублін відмовився від проведення матчів через складно прогнозовану ситуацію з коронавірусом.

Зрештою матчі Євро пройдуть в Лондоні, Римі, Мюнхені, Севільї, Санкт-Петербурзі, Баку, Будапешті, Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Копенгагені.

З ким грає збірна України

[ + – ] Команда Андрія Шевченка сенсаційно виграла кваліфікаційну групу

Наші вболівальники можуть за правом пишатися національною збірною: команда Андрія Шевченка сенсаційно виграла кваліфікаційну групу, в якій їхнім головним опонентом була збірна Португалії зі званням чемпіона Європи та зірковим Кріштіану Роналду в складі. Жеребкування групового етапу Євро-2020 відправило нашу збірну в групу С, де українцям доведеться зіграти проти команд Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Якщо збірна України виграє всі матчі, то посяде перше місце в групі й вийде в 1/8 фіналу, де зіграє з однією з кращих команд, які посядуть третє місце в групах D, E, F.

Матчі збірної України на Євро-2020 на груповому етапі:

13.06.21. 22:00 Нідерланди — Україна

17.06.21. 16:00 Україна — Північна Македонія

21.06.21. 19:00 Україна — Австрія

Головні зірки турніру

[ + – ] Кріштіану Роналду — одна з найяскравіших зірок Євро 2020

Чемпіонат Європи цьогоріч рясніє зірками світового рівня. В одній тільки збірній Франції на чемпіонат їдуть Кіліан Мбаппе, Антуан Грізманн і Карім Бензема, якого викликали до складу національної збірної вперше за шість років. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев надихнувся прикладом французького колеги і також викликав гравців, яких не було в збірній два роки: Матса Гуммельса й Томаса Мюллера. Вболівальники збірної Англії побачать на турнірі Гаррі Кейна, Маркуса Рашфорда та висхідну зірку Мейсона Маунта. Іспанія їде на Євро без Серхіо Рамоса, але з Аспілікуетом, Мората і Де Хеа. Готується вражати Європу і Бельгія, в складі якої такі зірки, як Тібо Куртуа, Ромелу Лукаку, Еден Азар і Яннік Карраско. І, безумовно, увага всіх уболівальників зі стажем буде прикута до збірної Португалії, де все ще виблискує герой всіх дівчат світу й найпопулярніший футболіст планети Кріштіану Роналду.

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Скільки призових отримають команди

[ + – ] Призовий фонд Євро-2020 — €371 млн

Призовий фонд Євро-2020 — €371 млн. Кожна з команд, які зіграють на стадії групового етапу, отримає €9,25 млн. Перемога на стадії групового етапу оцінюється в €1,5 млн, а нічия — в €750 тис. У разі перемоги в плей-оф додаткових виплат не передбачено. Вихід в 1/8 фіналу буде заохочений ще €2 млн, а в чвертьфінал — €3,25 млн. Півфіналісти отримають по €5 млн, а для тих, хто дістанеться фіналу, передбачений ще солодший бонус. Переможець отримає €10 млн, а той, хто програв — €7 млн. Так, команда, яка стане чемпіоном Європи, зможе заробити як мінімум €29,5 млн. А якщо вона виграє всі три матчі на стадії групового турніру, то сума призових складе €34 млн.

Як потрапити на матчі Євро-2020

[ + – ] Квитки продаватимуться в порядку живої черги

Найболісніше питання для всіх уболівальників, які встигли придбати квитки на чемпіонат Європи. Справа в тому, що формат ювілейного турніру спочатку мав на увазі 12 міст проведення, а значить, крім квитка на сам матч потрібно було ще й зрозуміти, в якій країні він відбудеться. Ситуація з пандемією коронавірусу внесла плутанину, адже в кожній країні діють різні медичні протоколи. З 4 червня 2021 року всім уболівальникам, чиї квитки анульовані внаслідок жеребкування в травні 2021 року запропонують всі квитки, які стали доступними в звʼязку з їхнім поверненням і збільшенням місткості стадіонів. Квитки продаватимуться в порядку живої черги. Повна місткість стадіону дозволена тільки в Будапешті, у Санкт-Петербурзі та Баку впустять на трибуни лише 50%. В інших містах ці цифри будуть змінюватись від 25% до 33%.

Де дивитися чемпіонат Європи

[ + – ] В Україні матчі Євро-2020 покажуть телеканали "Футбол 1/2/3" й "Україна"

В Україні матчі Євро-2020 покажуть телеканали "Футбол 1/2/3" й "Україна". Усі матчі нашої збірної будуть транслюватися на загальнодоступному телеканалі, щоб кожен український глядач міг побачити гру своєї команди. Крім того, на ТРК "Україна" покажуть всі матчі в тимчасовому слоті 22:00, враховуючи обидва півфінали і фінал. На телеканалах "Футбол 1/2/3" покажуть абсолютно всі матчі турніру. Перегляд буде доступний і на платформі Oll.tv.

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Що стосується фан-зон, то відомо лише те, що матч Україна — Нідерланди за підтримки ФК "Шахтар" покажуть на великому екрані на НСК "Олімпійський". Вартість квитків — від 100 грн, а на глядачів чекають комфортні умови перегляду, розважальна програма та можливість виграти призи.