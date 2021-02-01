Талісман фанатського сектора. Історія людини, яка стала улюбленцем уболівальників київського "Динамо"

Хочу розповісти історію про одну київської знаменитості — вболівальника київського "Динамо" Парамона, якому 17 січня виповнилося 66 років. Прямо Айболить-66! Так сталося, що мені за життя доводилося з ним досить близько спілкуватися і Парамоша був моїм хорошим товаришем.

А познайомилися ми з Парамоном на зорі 80-х, коли над країною гриміла слава супер-команди Валерія Лобановського "Динамо" Київ і піти на стадіон і вболівати за улюблену команду було справою честі.

А часи були тоді цікаві — всюди сплеск всіляких неформальних молодіжних рухів. З'явилися панки, хіпі, якісь загадкові дзен-буддисти! Всі поголовно збожеволіли на карате і займалися у підпільних секціях.

Знову ж, захоплення бардами, Висоцьким, Аркадієм Сєвєрним, перші концерти "Машини часу", Антонова. І я теж намагався йти в ногу з часом, і якщо вибирався на стадіон, то неодмінно потрапляв в знаменитий 11-й сектор, де збиралися веселі і пустотливі вболівальники — фани. Згодом я і сам влився в цей рух і з деякими з цих хлопців подружився на все життя.

А самим колоритним серед фанатів тих років був Парамон!

У 80-ті роки йому було трохи за 30, але виглядав він на всі 60. Маленького зросту, лисий, з вусами, як у соліста "Піснярів" Володимира Мулявіна, з хрипким голосом і деякими дефектами мови.

Парамоша з дитинства відвідував усі матчі київського "Динамо", мав відмінну пам'ять і міг розповісти про кожну гру улюбленої команди в подробицях (який був рахунок, хто забив, яке місце "Динамо" займало в турнірній таблиці).

Завдяки ерудиції в питаннях футболу, колоритній зовнішності і відмінного почуття гумору, Парамон мав серед уболівальників величезну повагу, і не тільки київську, а й всесоюзну популярність. Був у близьких стосунках — з тренерами і гравцями клубу "Динамо" (Київ) і був певним чином талісманом команди.

Коли в кінці 70-х виник фанатський рух, Парамон приєднався до нього і став улюбленцем фанівського сектора. Яскраво виглядав такий цікавий лисий маленький чоловічок серед нас — пацанів.

Характер Парамон мав дуже веселий і добродушний, умів і над собою посміятися і над іншими пожартувати.

Коли Парамон входив в фанівський сектор, всі фанати починали скандувати:

Па-ра-мон! Па-ра-мон!

І кричали речівку:

Якщо з нами — Парамон, то "Динамо" — чемпіон!

[ + – ] Таким був Парамон, коли з ним вперше познайомився автор.

З ім'ям Парамона пов'язано безліч легенд і цікавих історій.

Ходили чутки, що одного разу маленького Парамона на матч проносив в кишені знаменитий баскетболіст Ткаченко, який був величезного зросту.

Розповідали, що хокеїсти київського "Сокола", коли відправлялися на матчі в інші міста, ховали Парамона у величезну спортивну сумку і здавали в багаж, коли летіли в літаку.

Або ще випадок. Парамон намагається пройти на матч разом з командою, міліція його не пускає! Парамон кричить:

- Пустіть! Я їх талісманчик!

Парамон хоче потрапити до Палацу спорту без квитків. Вахтерка затулила собою двері. Парамон на неї — ненормативна лексика!

Вахтерка:

- Як тобі не соромно! Навколо діти!

Парамон почав бігати, махати руками і розганяти дітлахів з криками:

- Киш! Киш!

У виконанні Парамона це звучало:

- Ких! Ких!

Перед матчем підходять до Парамона троє літніх уболівальників. Серед них грузин.

Один з чоловіків звертається до Парамоші:

- Парамон, Гіві каже, що чемпіоном СРСР в цьому році буде "Динамо" Тбілісі!

Парамон махнув рукою і пішов кудись в сторону зі словами:

- ..й тобi в с..аку, щоб не боявсь переляку!

Гіві здивовано подивився на Парамона.

Складно йому було зрозуміти настільки хитромудру народну приказку.

У Парамона зіпсувався телевізор, а наступного дня повинен був відбутися якийсь важливий міжнародний матч. Парамон мене питає:

- Можна я подивлюся у тебе футбол?

- Звичайно!

А напередодні ми з Парамоном були на матчі команди першої ліги СКА (Київ), де капітаном був Віктор Насташевський, і Парамоша співав під час гри пісеньку:

Нам не страшний океан, річки і моря -

Насташевський капітан — кря, кря, кря!

Причому, у виконанні Парамона звучало:

"Нахтахевський хапітан — кгя, кгя, кгя!".

Ось сідаємо ми з Парамоном біля телевізора, а на телевізорі у мене стояли статуетки жабенят. Парамон їх почав уважно розглядати. Я кажу:

- Що, Парамон, "кря, кря, кря"?

- Не "кгя, кгя, кгя", а "ква, ква, ква"!

А потім в фанатському секторі ми пісеньку Парамона переробили:

Нам не страшний океан, річки і моря -

Парамон наш талісман — кря, кря, кря!

Парамон в цей момент соромливо опускав голову і казав:

- Гаразд, хлопці...

[ + – ] Парамоша зі знаменитим уболівальником на прізвисько Кіт.

Скромність завжди прикрашала Парамона!

Одного разу ми прийшли після футболу до Парамона в гості. Випивка у нас була, а закуску вирішили зробити на швидку руку. А у Парамона на плиті — тільки каструля вермішелі. Глянули в холодильник — порожньо! Відкрили морозильник, і на нас посипалися шайби. Виявляється, на хокейних матчах, коли шайба відлітала на трибуни і потрапляла в руки Парамону, то він, приносячи її додому, клав у холодильник.

Так ось, де зберігалася знаменита колекція шайб Парамона!

Як відомо, міліція фанів не жалувала. Адже серед фанатів хуліганів вистачало, і наколобродити фани вміли.

Раз зайшов в сектор міліцейський сержант і почав докоряти Парамона:

- Як тобі не соромно! Тобі вже за 50, а ти з пацанами зв'язався!

А Парамон йому:

- Пішов на ..., мені ще немає і тридцяти!

І це була правда. Просто Парамон в 30 виглядав на 60...

У ті роки серія книг і фільмів про Леніна назвалася "Ленініаною". А ми придумали, що серія історій з життя Парамона буде називатися "Парамоніаною".

Я одного разу запитав Парамошу:

- Парамон, а ти воював?

Це питання наші сприйняли з реготом.

Хтось крикнув:

- На кухні з тарганами!

У 1984 році в Мінську Парамону сподобалася красуня — місцева

фанатка. Парамоша до неї і так, і сяк, а дівчина кричить:

- Відчепись, старий!

Парамоша образився:

- Ну, який же я старий?

Дістає паспорт, показує дівчині, а за паспортом — і правда, Парамону

28 років. Всі фанати вибухнули дружним реготом:

- Ай, Парамон! Так ти ще й підробкою документів займаєшся!

Одного разу влаштували ми у Парамона застілля. Частенько у нього збиралися компанією уболівальників на вихідних і цей захід називали "В суботу ввечері", тоді була така популярна телепередача.

Так ось, загуляли у Парамоші допізна. А дорогою додому я згадав, що забув у Парамона гітару. Повертаюся. Дзвоню у двері, відкриває абсолютно голий Парамон з напівзакритими очима. Я кажу:

- Парамоша, вибач, я забув у тебе гітару.

Парамон щось пробурмотів, я забрав інструмент, і відправився додому.

[ + – ] Автор на Дні народження у Парамона. 2018 рік. Кращий подарунок — портрет.

У фанатському секторі напередодні жеребкування європейських кубків обговорюють футбольні розклади і шанси "Динамо" (Київ). З натовпу фанатів чується хрипкий голос Парамона: "Жегебятня! Жегебятня!"

"Жеребятнею" Парамон називав жеребкування.

У Парамона хлопці питають:

А як ти думаєш, який суперник попадеться нашим за жеребом?

Парамоша відповідає:

- Треба поворожити на кавовій гущі!

Так і уявляється Парамоша: з таємничим видом — займається гаданням.

Одного разу ми запитали Парамона:

- А скільки у тебе було жінок?

Парамон зосереджено став загинати пальці: — Газ, два, тги, чотиги ...

Дорахував до восьми, він задумався, відігнув два пальця назад, бурмочучи:

- Ні! ..

А потім, зі словами "Так", знову зігнув. Так він пару раз то відгинав пальці, то згинав.

Видно, в двох випадках його гризли сумніви...

Парамон підписувався "Парамон-77". Ми його питали: — Чому саме такий автограф?

Він у відповідь витягав руку з розпрямленою долонею, мовляв — "Спокійно! Так треба!".

Як виявилося згодом, Парамон жив у 77-й квартирі, тому й такий підпис.

Прямо — як "Айболить-66".

На мої проводи в армію у 1984 році прийшли дівчатка з мого класу, друзі, фанати і, звичайно ж, мій улюбленець Парамон. Сіли за стіл, і хтось із жартівників — фанатів стягнув ложку і вилку у Парамоші. Але Парамон не розгубився. Взяв в руки тарілку і став злизувати їжу язиком. Моя однокласниця Катя В. жахнулася:

- Дивіться, Парамон п'є з тарілки, як кішечка!

А проводи мої в армію пройшли весело. Один з фанів дуже здорово грав на гітарі і співав пісні раннього Цоя і починав набувати популярності Розенбаума. Це був 1984 рік. За пару місяців до армії я зробив на голові "хімію". Тоді це було дуже модно. І ось, в кінці проводів, вирішили зістригти мої кучеряве волосся.

Всі закричали:

- Стрижем під Парамона!

І мій друг Боря разом з Парамонов мене урочисто поголили наголо. І сумно падали на підлогу мої чудові кучері.

Парамоша в цей момент захоплено кричав: — Пегша лисинка!!! Пегша лисинка!

Парамон працював в аеропорту "Жуляни". Коли ми його запитували, на якій посаді, Парамон відповідав:

- Старшим, куди пошлють!

У фанатів київського "Динамо" був цікавий містичний обряд. Якщо доторкнешся до лисини Парамона і загадаєш бажання, то воно неодмінно збудеться. Іноді, щоб доторкнутися до Парамонової лисини, утворювалася ціла черга. Знаменита лисина Парамона була для фанатів — на зразок чарівної бороди старого Хоттабича.

На жаль, останнім часом Парамоша сильно здав, підводить здоров'я. Але, при нагоді, старі друзі завжди поспішають 17 січня привітати Парамона з Днем народження, поспівати пісень, і пригадати минулі веселі пригоди.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.