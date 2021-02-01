Талісман фанатського сектора. Історія людини, яка стала улюбленцем уболівальників київського "Динамо"
Це історія про одну київську знаменитість — вболівальника київського "Динамо" Парамона, якому 17 січня виповнилося 66 років. Парамон довгі роки був талісманом київської команди і зіркою її фанатського сектора.
Хочу розповісти історію про одну київської знаменитості — вболівальника київського "Динамо" Парамона, якому 17 січня виповнилося 66 років. Прямо Айболить-66! Так сталося, що мені за життя доводилося з ним досить близько спілкуватися і Парамоша був моїм хорошим товаришем.
А познайомилися ми з Парамоном на зорі 80-х, коли над країною гриміла слава супер-команди Валерія Лобановського "Динамо" Київ і піти на стадіон і вболівати за улюблену команду було справою честі.
А часи були тоді цікаві — всюди сплеск всіляких неформальних молодіжних рухів. З'явилися панки, хіпі, якісь загадкові дзен-буддисти! Всі поголовно збожеволіли на карате і займалися у підпільних секціях.
Знову ж, захоплення бардами, Висоцьким, Аркадієм Сєвєрним, перші концерти "Машини часу", Антонова. І я теж намагався йти в ногу з часом, і якщо вибирався на стадіон, то неодмінно потрапляв в знаменитий 11-й сектор, де збиралися веселі і пустотливі вболівальники — фани. Згодом я і сам влився в цей рух і з деякими з цих хлопців подружився на все життя.
А самим колоритним серед фанатів тих років був Парамон!
У 80-ті роки йому було трохи за 30, але виглядав він на всі 60. Маленького зросту, лисий, з вусами, як у соліста "Піснярів" Володимира Мулявіна, з хрипким голосом і деякими дефектами мови.
Парамоша з дитинства відвідував усі матчі київського "Динамо", мав відмінну пам'ять і міг розповісти про кожну гру улюбленої команди в подробицях (який був рахунок, хто забив, яке місце "Динамо" займало в турнірній таблиці).
Завдяки ерудиції в питаннях футболу, колоритній зовнішності і відмінного почуття гумору, Парамон мав серед уболівальників величезну повагу, і не тільки київську, а й всесоюзну популярність. Був у близьких стосунках — з тренерами і гравцями клубу "Динамо" (Київ) і був певним чином талісманом команди.
Коли в кінці 70-х виник фанатський рух, Парамон приєднався до нього і став улюбленцем фанівського сектора. Яскраво виглядав такий цікавий лисий маленький чоловічок серед нас — пацанів.
Характер Парамон мав дуже веселий і добродушний, умів і над собою посміятися і над іншими пожартувати.
Коли Парамон входив в фанівський сектор, всі фанати починали скандувати:
Па-ра-мон! Па-ра-мон!
І кричали речівку:
Якщо з нами — Парамон, то "Динамо" — чемпіон!
З ім'ям Парамона пов'язано безліч легенд і цікавих історій.
Ходили чутки, що одного разу маленького Парамона на матч проносив в кишені знаменитий баскетболіст Ткаченко, який був величезного зросту.
Розповідали, що хокеїсти київського "Сокола", коли відправлялися на матчі в інші міста, ховали Парамона у величезну спортивну сумку і здавали в багаж, коли летіли в літаку.
Або ще випадок. Парамон намагається пройти на матч разом з командою, міліція його не пускає! Парамон кричить:
- Пустіть! Я їх талісманчик!
Парамон хоче потрапити до Палацу спорту без квитків. Вахтерка затулила собою двері. Парамон на неї — ненормативна лексика!
Вахтерка:
- Як тобі не соромно! Навколо діти!
Парамон почав бігати, махати руками і розганяти дітлахів з криками:
- Киш! Киш!
У виконанні Парамона це звучало:
- Ких! Ких!
Перед матчем підходять до Парамона троє літніх уболівальників. Серед них грузин.
Один з чоловіків звертається до Парамоші:
- Парамон, Гіві каже, що чемпіоном СРСР в цьому році буде "Динамо" Тбілісі!
Парамон махнув рукою і пішов кудись в сторону зі словами:
- ..й тобi в с..аку, щоб не боявсь переляку!
Гіві здивовано подивився на Парамона.
Складно йому було зрозуміти настільки хитромудру народну приказку.
У Парамона зіпсувався телевізор, а наступного дня повинен був відбутися якийсь важливий міжнародний матч. Парамон мене питає:
- Можна я подивлюся у тебе футбол?
- Звичайно!
А напередодні ми з Парамоном були на матчі команди першої ліги СКА (Київ), де капітаном був Віктор Насташевський, і Парамоша співав під час гри пісеньку:
Нам не страшний океан, річки і моря -
Насташевський капітан — кря, кря, кря!
Причому, у виконанні Парамона звучало:
"Нахтахевський хапітан — кгя, кгя, кгя!".
Ось сідаємо ми з Парамоном біля телевізора, а на телевізорі у мене стояли статуетки жабенят. Парамон їх почав уважно розглядати. Я кажу:
- Що, Парамон, "кря, кря, кря"?
- Не "кгя, кгя, кгя", а "ква, ква, ква"!
А потім в фанатському секторі ми пісеньку Парамона переробили:
Нам не страшний океан, річки і моря -
Парамон наш талісман — кря, кря, кря!
Парамон в цей момент соромливо опускав голову і казав:
- Гаразд, хлопці...
Скромність завжди прикрашала Парамона!
Одного разу ми прийшли після футболу до Парамона в гості. Випивка у нас була, а закуску вирішили зробити на швидку руку. А у Парамона на плиті — тільки каструля вермішелі. Глянули в холодильник — порожньо! Відкрили морозильник, і на нас посипалися шайби. Виявляється, на хокейних матчах, коли шайба відлітала на трибуни і потрапляла в руки Парамону, то він, приносячи її додому, клав у холодильник.
Так ось, де зберігалася знаменита колекція шайб Парамона!
Як відомо, міліція фанів не жалувала. Адже серед фанатів хуліганів вистачало, і наколобродити фани вміли.
Раз зайшов в сектор міліцейський сержант і почав докоряти Парамона:
- Як тобі не соромно! Тобі вже за 50, а ти з пацанами зв'язався!
А Парамон йому:
- Пішов на ..., мені ще немає і тридцяти!
І це була правда. Просто Парамон в 30 виглядав на 60...
У ті роки серія книг і фільмів про Леніна назвалася "Ленініаною". А ми придумали, що серія історій з життя Парамона буде називатися "Парамоніаною".
Я одного разу запитав Парамошу:
- Парамон, а ти воював?
Це питання наші сприйняли з реготом.
Хтось крикнув:
- На кухні з тарганами!
У 1984 році в Мінську Парамону сподобалася красуня — місцева
фанатка. Парамоша до неї і так, і сяк, а дівчина кричить:
- Відчепись, старий!
Парамоша образився:
- Ну, який же я старий?
Дістає паспорт, показує дівчині, а за паспортом — і правда, Парамону
28 років. Всі фанати вибухнули дружним реготом:
- Ай, Парамон! Так ти ще й підробкою документів займаєшся!
Одного разу влаштували ми у Парамона застілля. Частенько у нього збиралися компанією уболівальників на вихідних і цей захід називали "В суботу ввечері", тоді була така популярна телепередача.
Так ось, загуляли у Парамоші допізна. А дорогою додому я згадав, що забув у Парамона гітару. Повертаюся. Дзвоню у двері, відкриває абсолютно голий Парамон з напівзакритими очима. Я кажу:
- Парамоша, вибач, я забув у тебе гітару.
Парамон щось пробурмотів, я забрав інструмент, і відправився додому.
У фанатському секторі напередодні жеребкування європейських кубків обговорюють футбольні розклади і шанси "Динамо" (Київ). З натовпу фанатів чується хрипкий голос Парамона: "Жегебятня! Жегебятня!"
"Жеребятнею" Парамон називав жеребкування.
У Парамона хлопці питають:
А як ти думаєш, який суперник попадеться нашим за жеребом?
Парамоша відповідає:
- Треба поворожити на кавовій гущі!
Так і уявляється Парамоша: з таємничим видом — займається гаданням.
Одного разу ми запитали Парамона:
- А скільки у тебе було жінок?
Парамон зосереджено став загинати пальці: — Газ, два, тги, чотиги ...
Дорахував до восьми, він задумався, відігнув два пальця назад, бурмочучи:
- Ні! ..
А потім, зі словами "Так", знову зігнув. Так він пару раз то відгинав пальці, то згинав.
Видно, в двох випадках його гризли сумніви...
Парамон підписувався "Парамон-77". Ми його питали: — Чому саме такий автограф?
Він у відповідь витягав руку з розпрямленою долонею, мовляв — "Спокійно! Так треба!".
Як виявилося згодом, Парамон жив у 77-й квартирі, тому й такий підпис.
Прямо — як "Айболить-66".
На мої проводи в армію у 1984 році прийшли дівчатка з мого класу, друзі, фанати і, звичайно ж, мій улюбленець Парамон. Сіли за стіл, і хтось із жартівників — фанатів стягнув ложку і вилку у Парамоші. Але Парамон не розгубився. Взяв в руки тарілку і став злизувати їжу язиком. Моя однокласниця Катя В. жахнулася:
- Дивіться, Парамон п'є з тарілки, як кішечка!
А проводи мої в армію пройшли весело. Один з фанів дуже здорово грав на гітарі і співав пісні раннього Цоя і починав набувати популярності Розенбаума. Це був 1984 рік. За пару місяців до армії я зробив на голові "хімію". Тоді це було дуже модно. І ось, в кінці проводів, вирішили зістригти мої кучеряве волосся.
Всі закричали:
- Стрижем під Парамона!
І мій друг Боря разом з Парамонов мене урочисто поголили наголо. І сумно падали на підлогу мої чудові кучері.
Парамоша в цей момент захоплено кричав: — Пегша лисинка!!! Пегша лисинка!
Парамон працював в аеропорту "Жуляни". Коли ми його запитували, на якій посаді, Парамон відповідав:
- Старшим, куди пошлють!
У фанатів київського "Динамо" був цікавий містичний обряд. Якщо доторкнешся до лисини Парамона і загадаєш бажання, то воно неодмінно збудеться. Іноді, щоб доторкнутися до Парамонової лисини, утворювалася ціла черга. Знаменита лисина Парамона була для фанатів — на зразок чарівної бороди старого Хоттабича.
На жаль, останнім часом Парамоша сильно здав, підводить здоров'я. Але, при нагоді, старі друзі завжди поспішають 17 січня привітати Парамона з Днем народження, поспівати пісень, і пригадати минулі веселі пригоди.
Публікується за згодою автора.