Талисман фанатского сектора. История человека, ставшего любимцем болельщиков киевского "Динамо"
Это история об одной киевской знаменитости — болельщике киевского "Динамо" Парамоне, которому 17 января исполнилось 66 лет. Парамон долгие годы являлся своего рода талисманом киевской команды и звездой ее фанатского сектора.
Хочу рассказать историю об одной киевской знаменитости — болельщике киевского "Динамо" Парамоне, которому 17 января исполнилось 66 лет. Прямо, Айболит-66! Так случилось, что мне по-жизни приходилось с ним достаточно близко общаться и Парамоша был моим добрым товарищем.
А познакомились мы с Парамоном на заре 80-х, когда над страной гремела слава супер-команды Валерия Лобановского "Динамо" Киев и пойти на стадион и поболеть за любимую команду было делом чести.
А времена были тогда интересные — повсюду всплеск всевозможных неформальных молодежных движений. Появились панки, хиппи, какие-то загадочные дзен-буддисты! Все поголовно помешались на карате и занимались в подпольных секциях.
Опять же, увлечение бардами, Высоцким, Аркадием Северным, первые концерты "Машины времени", Антонова. И я тоже старался идти в ногу со временем, и если выбирался на стадион, то непременно попадал в знаменитый 11-й сектор, где собирались веселые и озорные болельщики — фаны. Через время я и сам влился в это движение и с некоторыми из этих ребят подружился на всю жизнь.
А самым колоритным среди фанатов тех лет был Парамон!
В 80-е годы ему было слегка за 30, но выглядел он на все 60. Маленького роста, лысый, с усами, как у солиста "Песняров" Владимира Мулявина, с хриплым голосом и некоторыми дефектами речи.
Парамоша с детства посещал все матчи киевского "Динамо", обладал отличной памятью и мог рассказать о каждой игре любимой команды в подробностях (какой был счет, кто забил, какое место "Динамо" занимало в турнирной таблице).
Благодаря эрудиции в вопросах футбола, колоритной внешности и отличному чувству юмора, Парамон приобрел среди болельщиков огромное уважение, и имел не только киевскую, но и всесоюзную известность. Был на дружеской ноге – с тренерами и игроками клуба "Динамо" (Киев) и являлся своего рода талисманом команды.
Когда в конце 70-х возникло фанатское движение, Парамон примкнул к нему и стал любимцем фановского сектора. Ярко смотрелся такой интересный лысый маленький человечек среди нас — пацанов.
Характер Парамон имел очень веселый и добродушный, умел и над собой посмеяться и над другими пошутить.
Когда Парамон входил в фановский сектор, все фанаты начинали скандировать:
Па-ра-мон! Па-ра-мон!
И кричали речевку:
Если с нами – Парамон, то "Динамо" – чемпион!
С именем Парамона связано множество легенд и интересных историй.
Ходили слухи, что однажды маленького Парамона на матч проносил в кармане знаменитый баскетболист Ткаченко, который был огромного роста.
Рассказывали, что хоккеисты киевского "Сокола", когда отправлялись на матчи в другие города, прятали Парамона в огромную спортивную сумку и сдавали в багаж, когда летели в самолете.
Или еще случай. Парамон пытается пройти на матч вместе с командой, милиция его не пускает! Парамон кричит:
– Пустите! Я их талисманчик!
Парамон хочет попасть во Дворец спорта без билетов. Вахтёрша заслонила собой двери. Парамон на нее – ненорМАТивной лексикой!
Вахтерша:
– Как тебе не стыдно! Кругом же дети!
Парамон начал бегать, махать руками и разгонять ребятишек с криками:
– Кыш! Кыш!
В исполнении Парамона это звучало:
– Кых! Кых!
Перед матчем подходят к Парамону трое пожилых болельщиков. Среди них грузин.
Один из мужичков обращается к Парамоше:
– Парамон, Гиви говорит, что чемпионом СССР в этом году будет "Динамо" Тбилиси!
Парамон махнул рукой и пошел куда-то в сторону со словами:
– ..й тобi в с..аку, щоб не боявся переляку!
Гиви удивленно посмотрел на Парамона.
Сложно ему было понять столь замысловатую народную поговорку.
У Парамона испортился телевизор, а на следующий день должен был состояться какой-то важный международный матч. Парамон меня спрашивает:
– Можно я посмотрю у тебя футбол?
– Конечно!
А накануне мы с Парамоном были на матче команды первой лиги СКА (Киев), где капитаном был Виктор Насташевский, и Парамоша пел во время игры песенку:
Нам не страшен океан, реки и моря –
Насташевский капитан – кря, кря, кря!
Причем, в исполнении Парамона звучало:
"Нахтахевский хапитан – кгя, кгя, кгя!".
Вот, садимся мы с Парамоном возле телевизора, а на телеке у меня стояли статуэтки лягушат. Парамон их начал внимательно рассматривать. Я говорю:
– Что, Парамон, "кря, кря, кря"?
– Не "кгя, кгя, кгя", а "ква, ква, ква"!
А потом в фанатском секторе мы песенку Парамона переделали:
Нам не страшен океан, реки и моря -
Парамон наш талисман — кря, кря, кря!
Парамон в этот момент застенчиво опускал голову и говорил:
– Ладно, ребята…
Скромность всегда украшала Парамона!
Однажды мы пришли после футбола к Парамону в гости. Выпивка у нас была, а закуску решили сварганить на скорую руку. А у Парамона на плите – только кастрюля вермишели. Глянули в холодильник – пусто! Открыли морозильник, и на нас посыпались шайбы. Оказывается, на хоккейных матчах, когда шайба улетала на трибуны и попадала в руки Парамону, то он, принося ее домой, клал в холодильник.
Так вот, где хранилась знаменитая коллекция шайб Парамона!
Как известно, милиция фанов не жаловала. Ведь, среди фанатов хулиганья хватало, и накуролесить фаны умели.
Раз зашел в сектор милицейский сержант и начал укорять Парамона:
– Как тебе не стыдно! Тебе уже за 50, а ты с пацанами связался!
А Парамон ему:
– Пошел на …, мне еще нету и тридцати!
И это была правда. Просто Парамон в 30 выглядел на 60…
В те годы серия книг и фильмов о Ленине назвалась "Ленинианой". А мы придумали, что серия историй из жизни Парамона будет называться "Парамонианой".
Я однажды спросил Парамошу:
– Парамон, а ты воевал?
Этот вопрос был нашими воспринят с хохотом.
Кто-то крикнул:
– На кухне с тараканами!
В 1984 году в Минске Парамону понравилась красавица – местная
фанатка. Парамоша к ней и так, и этак, а девушка кричит:
– Отстань, старый!
Парамоша обиделся:
– Ну, какой же я старый?
Достает паспорт, показывает девушке, а по паспорту – и правда, Парамону
28 лет. Все фанаты разразились дружным хохотом:
– Ай, Парамон! Да ты еще и подделкой документов занимаешься!
Однажды устроили мы у Парамона застолье. Частенько у него собирались компанией болельщиков по выходным и это мероприятие называли "В субботу вечером", В те времена была такая популярная телепередача.
Так вот, загуляли у Парамоши допоздна. А по дороге домой я вспомнил, что забыл у Парамона гитару. Возвращаюсь. Звоню в дверь, открывает совершенно голый Парамон с полузакрытыми глазами. Я говорю:
– Парамоша, извини, я забыл у тебя гитару.
Парамон что-то пробормотал, я забрал инструмент, и отправился домой.
В фанатовском секторе накануне жеребьевки европейских кубков обсуждают футбольные расклады и шансы "Динамо" (Киев). Из толпы фанатов слышится хриплый голос Парамона: "Жегебятня! Жегебятня!"
"Жеребятней" Паромон называл жеребевку.
У Парамона ребята спрашивают:
А как ты думаешь, какой соперник попадется нашим по жребию?
Парамоша отвечает:
– Надо погадать на кофейной гуще!
Так и представляется Парамоша: с таинственным видом – занимающийся гаданием.
Однажды мы спросили Парамона:
– А сколько у тебя было женщин?
Парамон сосредоточенно стал загибать пальцы:– Газ, два, тги, четыге…
Досчитав до восьми, он задумался, отогнул два пальца назад, бормоча:
– Нет!..
А потом, со словами "Да", опять согнул. Так он пару раз то отгибал пальцы, то сгибал.
Видно, в двух случаях его терзали смутные сомнения…
Парамон подписывался "Парамон-77". Мы его спрашивали:– Почему именно такой автограф?
Он в ответ вытягивал руку со распрямленной ладонью, мол – "Спокойно! Так надо!".
Как оказалось впоследствии, Парамон жил в 77-й квартире, оттого и такая подпись.
Прямо – как "Айболит-66".
На мои проводы в армию в 1984 году пришли девочки из моего класса, друзья, фанаты и, конечно же, мой любимец Парамон. Сели за стол,и кто-то из шутников — фанатов стащил ложку и вилку у Парамоши. Но Парамон не растерялся. Взял в руки тарелку и стал слизывать еду языком. Моя одноклассница Катя В. ужаснулась:
– Смотрите, Парамон лакает из тарелки, как кошечка!
А проводы мои в армию прошли весело. Один из фанов очень здорово играл на гитаре и пел песни раннего Цоя и начинавшего обретать популярность Розенбаума. Это был 1984 год. За пару месяцев до армии я сделал на голове "химию". Тогда это было очень модно. И вот, в конце проводов, решили состричь мои кудрявые волосы.
Все закричали:
– Стрижем под Парамона!
И мой друг Боря вместе с Парамоном меня торжественно обрили наголо. И грустно падали на пол мои великолепные кудри.
Парамоша в этот момент восторженно кричал: – Пегвая лысинка!!! Пегвая лысинка!
Парамон работал в аэропорту "Жуляны". Когда мы его спрашивали, на какой должности, Парамон отвечал:
– Старшим, куда пошлют!
У фанатов киевского "Динамо" был интересный мистический обряд. Если дотронешься к лысине Парамона и загадаешь желание, то оно непременно сбудется. Иногда, чтобы прикоснуться к Парамоновской лысине, образовывалась целая очередь. Знаменитая лысина Парамона была для фанатов – вроде волшебной бороды старика Хоттабыча.
Увы, в последнее время Парамоша сильно сдал, подводит здоровье. Но, при случае, старые друзья всегда спешат 17 января поздравить Парамона с Днем рождения, попеть песен, и вспомнить былые веселые приключения.
Публикуется с согласия автора.