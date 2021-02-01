Талисман фанатского сектора. История человека, ставшего любимцем болельщиков киевского "Динамо"

Хочу рассказать историю об одной киевской знаменитости — болельщике киевского "Динамо" Парамоне, которому 17 января исполнилось 66 лет. Прямо, Айболит-66! Так случилось, что мне по-жизни приходилось с ним достаточно близко общаться и Парамоша был моим добрым товарищем.

А познакомились мы с Парамоном на заре 80-х, когда над страной гремела слава супер-команды Валерия Лобановского "Динамо" Киев и пойти на стадион и поболеть за любимую команду было делом чести.

А времена были тогда интересные — повсюду всплеск всевозможных неформальных молодежных движений. Появились панки, хиппи, какие-то загадочные дзен-буддисты! Все поголовно помешались на карате и занимались в подпольных секциях.

Опять же, увлечение бардами, Высоцким, Аркадием Северным, первые концерты "Машины времени", Антонова. И я тоже старался идти в ногу со временем, и если выбирался на стадион, то непременно попадал в знаменитый 11-й сектор, где собирались веселые и озорные болельщики — фаны. Через время я и сам влился в это движение и с некоторыми из этих ребят подружился на всю жизнь.

А самым колоритным среди фанатов тех лет был Парамон!

В 80-е годы ему было слегка за 30, но выглядел он на все 60. Маленького роста, лысый, с усами, как у солиста "Песняров" Владимира Мулявина, с хриплым голосом и некоторыми дефектами речи.

Парамоша с детства посещал все матчи киевского "Динамо", обладал отличной памятью и мог рассказать о каждой игре любимой команды в подробностях (какой был счет, кто забил, какое место "Динамо" занимало в турнирной таблице).

Благодаря эрудиции в вопросах футбола, колоритной внешности и отличному чувству юмора, Парамон приобрел среди болельщиков огромное уважение, и имел не только киевскую, но и всесоюзную известность. Был на дружеской ноге – с тренерами и игроками клуба "Динамо" (Киев) и являлся своего рода талисманом команды.

Когда в конце 70-х возникло фанатское движение, Парамон примкнул к нему и стал любимцем фановского сектора. Ярко смотрелся такой интересный лысый маленький человечек среди нас — пацанов.

Характер Парамон имел очень веселый и добродушный, умел и над собой посмеяться и над другими пошутить.

Когда Парамон входил в фановский сектор, все фанаты начинали скандировать:

Па-ра-мон! Па-ра-мон!

И кричали речевку:

Если с нами – Парамон, то "Динамо" – чемпион!

[ + – ] Таким был Парамон, когда с ним впервые познакомился автор.

С именем Парамона связано множество легенд и интересных историй.

Ходили слухи, что однажды маленького Парамона на матч проносил в кармане знаменитый баскетболист Ткаченко, который был огромного роста.

Рассказывали, что хоккеисты киевского "Сокола", когда отправлялись на матчи в другие города, прятали Парамона в огромную спортивную сумку и сдавали в багаж, когда летели в самолете.

Или еще случай. Парамон пытается пройти на матч вместе с командой, милиция его не пускает! Парамон кричит:

– Пустите! Я их талисманчик!

Парамон хочет попасть во Дворец спорта без билетов. Вахтёрша заслонила собой двери. Парамон на нее – ненорМАТивной лексикой!

Вахтерша:

– Как тебе не стыдно! Кругом же дети!

Парамон начал бегать, махать руками и разгонять ребятишек с криками:

– Кыш! Кыш!

В исполнении Парамона это звучало:

– Кых! Кых!

Перед матчем подходят к Парамону трое пожилых болельщиков. Среди них грузин.

Один из мужичков обращается к Парамоше:

– Парамон, Гиви говорит, что чемпионом СССР в этом году будет "Динамо" Тбилиси!

Парамон махнул рукой и пошел куда-то в сторону со словами:

– ..й тобi в с..аку, щоб не боявся переляку!

Гиви удивленно посмотрел на Парамона.

Сложно ему было понять столь замысловатую народную поговорку.

У Парамона испортился телевизор, а на следующий день должен был состояться какой-то важный международный матч. Парамон меня спрашивает:

– Можно я посмотрю у тебя футбол?

– Конечно!

А накануне мы с Парамоном были на матче команды первой лиги СКА (Киев), где капитаном был Виктор Насташевский, и Парамоша пел во время игры песенку:

Нам не страшен океан, реки и моря –

Насташевский капитан – кря, кря, кря!

Причем, в исполнении Парамона звучало:

"Нахтахевский хапитан – кгя, кгя, кгя!".

Вот, садимся мы с Парамоном возле телевизора, а на телеке у меня стояли статуэтки лягушат. Парамон их начал внимательно рассматривать. Я говорю:

– Что, Парамон, "кря, кря, кря"?

– Не "кгя, кгя, кгя", а "ква, ква, ква"!

А потом в фанатском секторе мы песенку Парамона переделали:

Нам не страшен океан, реки и моря -

Парамон наш талисман — кря, кря, кря!

Парамон в этот момент застенчиво опускал голову и говорил:

– Ладно, ребята…

[ + – ] Парамоша со знаменитым болельщиком по кличке Кот.

Скромность всегда украшала Парамона!

Однажды мы пришли после футбола к Парамону в гости. Выпивка у нас была, а закуску решили сварганить на скорую руку. А у Парамона на плите – только кастрюля вермишели. Глянули в холодильник – пусто! Открыли морозильник, и на нас посыпались шайбы. Оказывается, на хоккейных матчах, когда шайба улетала на трибуны и попадала в руки Парамону, то он, принося ее домой, клал в холодильник.

Так вот, где хранилась знаменитая коллекция шайб Парамона!

Как известно, милиция фанов не жаловала. Ведь, среди фанатов хулиганья хватало, и накуролесить фаны умели.

Раз зашел в сектор милицейский сержант и начал укорять Парамона:

– Как тебе не стыдно! Тебе уже за 50, а ты с пацанами связался!

А Парамон ему:

– Пошел на …, мне еще нету и тридцати!

И это была правда. Просто Парамон в 30 выглядел на 60…

В те годы серия книг и фильмов о Ленине назвалась "Ленинианой". А мы придумали, что серия историй из жизни Парамона будет называться "Парамонианой".

Я однажды спросил Парамошу:

– Парамон, а ты воевал?

Этот вопрос был нашими воспринят с хохотом.

Кто-то крикнул:

– На кухне с тараканами!

В 1984 году в Минске Парамону понравилась красавица – местная

фанатка. Парамоша к ней и так, и этак, а девушка кричит:

– Отстань, старый!

Парамоша обиделся:

– Ну, какой же я старый?

Достает паспорт, показывает девушке, а по паспорту – и правда, Парамону

28 лет. Все фанаты разразились дружным хохотом:

– Ай, Парамон! Да ты еще и подделкой документов занимаешься!

Однажды устроили мы у Парамона застолье. Частенько у него собирались компанией болельщиков по выходным и это мероприятие называли "В субботу вечером", В те времена была такая популярная телепередача.

Так вот, загуляли у Парамоши допоздна. А по дороге домой я вспомнил, что забыл у Парамона гитару. Возвращаюсь. Звоню в дверь, открывает совершенно голый Парамон с полузакрытыми глазами. Я говорю:

– Парамоша, извини, я забыл у тебя гитару.

Парамон что-то пробормотал, я забрал инструмент, и отправился домой.

[ + – ] Автор на Дне рождения у Парамона. 2018 год. Лучший подарок - портрет.

В фанатовском секторе накануне жеребьевки европейских кубков обсуждают футбольные расклады и шансы "Динамо" (Киев). Из толпы фанатов слышится хриплый голос Парамона: "Жегебятня! Жегебятня!"

"Жеребятней" Паромон называл жеребевку.

У Парамона ребята спрашивают:

А как ты думаешь, какой соперник попадется нашим по жребию?

Парамоша отвечает:

– Надо погадать на кофейной гуще!

Так и представляется Парамоша: с таинственным видом – занимающийся гаданием.

Однажды мы спросили Парамона:

– А сколько у тебя было женщин?

Парамон сосредоточенно стал загибать пальцы:– Газ, два, тги, четыге…

Досчитав до восьми, он задумался, отогнул два пальца назад, бормоча:

– Нет!..

А потом, со словами "Да", опять согнул. Так он пару раз то отгибал пальцы, то сгибал.

Видно, в двух случаях его терзали смутные сомнения…

Парамон подписывался "Парамон-77". Мы его спрашивали:– Почему именно такой автограф?

Он в ответ вытягивал руку со распрямленной ладонью, мол – "Спокойно! Так надо!".

Как оказалось впоследствии, Парамон жил в 77-й квартире, оттого и такая подпись.

Прямо – как "Айболит-66".

На мои проводы в армию в 1984 году пришли девочки из моего класса, друзья, фанаты и, конечно же, мой любимец Парамон. Сели за стол,и кто-то из шутников — фанатов стащил ложку и вилку у Парамоши. Но Парамон не растерялся. Взял в руки тарелку и стал слизывать еду языком. Моя одноклассница Катя В. ужаснулась:

– Смотрите, Парамон лакает из тарелки, как кошечка!

А проводы мои в армию прошли весело. Один из фанов очень здорово играл на гитаре и пел песни раннего Цоя и начинавшего обретать популярность Розенбаума. Это был 1984 год. За пару месяцев до армии я сделал на голове "химию". Тогда это было очень модно. И вот, в конце проводов, решили состричь мои кудрявые волосы.

Все закричали:

– Стрижем под Парамона!

И мой друг Боря вместе с Парамоном меня торжественно обрили наголо. И грустно падали на пол мои великолепные кудри.

Парамоша в этот момент восторженно кричал: – Пегвая лысинка!!! Пегвая лысинка!

Парамон работал в аэропорту "Жуляны". Когда мы его спрашивали, на какой должности, Парамон отвечал:

– Старшим, куда пошлют!

У фанатов киевского "Динамо" был интересный мистический обряд. Если дотронешься к лысине Парамона и загадаешь желание, то оно непременно сбудется. Иногда, чтобы прикоснуться к Парамоновской лысине, образовывалась целая очередь. Знаменитая лысина Парамона была для фанатов – вроде волшебной бороды старика Хоттабыча.

Увы, в последнее время Парамоша сильно сдал, подводит здоровье. Но, при случае, старые друзья всегда спешат 17 января поздравить Парамона с Днем рождения, попеть песен, и вспомнить былые веселые приключения.

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Публикуется с согласия автора.