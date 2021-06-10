Евро-2020: все о Чемпионате Европы по футболу. Где, когда и за сколько

У украинского зрителя к Евро-2020 есть особый интерес: на третьем чемпионате подряд будет представлена наша национальная сборная. Команда Андрея Шевченко начнет там свой путь 13 июня.

Главным футбольным событием этого года станет долгожданный чемпионат Европы. Этот турнир проводится раз в четыре года и должен был состояться летом ­2020-го, но из-за пандемии коронавируса УЕФА перенесла розыгрыш на лето 2021-го. За этот год футбол адаптировался к жизни с постоянной угрозой, пустыми трибунами и медицинским протоколом, а в конце сезона на некоторые матчи даже начали пускать болельщиков. В частности, финал Лиги чемпионов посетило 14 110 зрителей при вместимости португальского стадиона "Драгау" 50 тыс. Для украинского зрителя к Евро-2020 есть особый интерес: на третьем чемпионате подряд будет представлена наша национальная сборная. Команда Андрея Шевченко начнет там свой путь 13 июня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все команды-участницы уже объявили заявки на турнир, и среди них нет кадровых сюрпризов, разве что за Испанию не сыграет многолетний ветеран и двукратный чемпион Европы Серхио Рамос. Он предпочел сразиться за титул, которого у него нет, — золотую медаль Олимпиады, поэтому решил поберечь силы и готовиться к олимпийскому турниру. Все остальные звезды выступят на Евро-2020 — даже те, кого болельщики уже не рассчитывали увидеть в футболке своей сборной.

Турнир во второй раз пройдет в формате 24 сборных, поделеных на шесть групп по четыре команды. Первые два места каждой группы гарантированно пройдут в плей-офф, а среди тех, кто займет третьи места, будут определены четыре лучшие команды, которые также получат право продолжить выступления на турнире. То есть математически шансы выйти из группы выше, чем завершить чемпионат на первой же стадии.

Альбер Камю , французский писатель

Всем, что я наиболее твердо усвоил о морали и долге, я обязан футболу

Матчи Евро-2020 пройдут в 11 городах с частично заполненными трибунами. Намерение пустить 100% зрителей выявил только Будапешт. Сборная Украины матчи групповых этапа на чемпионате сыграет в Амстердаме и Бухаресте.

Почему турнир называется Евро-2020

[ + – ] Название Евро-2020 позволит приурочить турнир к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы по футболу

Когда УЕФА принимала решение о переносе турнира на лето ­2021-го, в целях экономии бюджета на маркетинг решили оставить те же название, цвета и дизайн, а также города проведения и календарь. Но главной причиной, как заявили в Европейской футбольной ассоциации, стало то, что название Евро-2020 позволит сохранить первоначальную концепцию и приурочить этот турнир к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы по футболу. В общем, все осталось, как и планировалось, просто попробуйте представить, что мы все вернулись в машине времени на год назад. Правда, вместо 12 городов, которые должны были принять турнир, осталось только 11: Дублин отказался от проведения матчей из-за сложно прогнозируемой ситуации с коронавирусом.

В результате матчи Евро пройдут в Лондоне, Риме, Мюнхене, Севилье, Санкт-Петербурге, Баку, Будапеште, Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Копенгагене.

С кем играет сборная Украины

[ + – ] Команда Андрея Шевченко сенсационно выиграла квалификационную группу

Наши болельщики могут по праву гордиться национальной сборной: команда Андрея Шевченко сенсационно выиграла квалификационную группу, в которой их главным оппонентом была сборная Португалии со званием действующего чемпиона Европы и звездным Криштиану Роналду в составе. Жеребьевка группового этапа ­Евро-2020 отправила нашу сборную в группу С, где украинцам предстоит сыграть против команд Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Если сборная Украины выиграет все матчи, то займет первое место в группе и выйдет в 1/8 финала, где сыграет с одной из лучших команд, которые займут третье место в группах D, E, F.

Матчи сборной Украины на Евро-2020 на групповом этапе

13.06.21. 22:00 Нидерланды — Украина

17.06.21. 16:00 Украина — Северная Македония

21.06.21. 19:00 Украина — Австрия

Главные звезды турнира

[ + – ] Криштиану Роналду - одна из самых ярких звезд Евро 2020

Чемпионат Европы в этом году изобилует звездами мирового уровня. В одной только сборной Франции на чемпионат едут Киллиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Карим Бензема, которого вызвали в состав национальной сборной впервые за шесть лет. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вдохновился примером французского коллеги и также вызвал игроков, которых не было в сборной два года: Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Болельщики сборной Англии увидят на турнире Гарри Кейна, Маркуса Рэшфорда и восходящую звезду Мэйсона Маунта. Испания едет на Евро без Серхио Рамоса, но с Аспиликуэтой, Моратой и Де Хеа. Готовится впечатлять Европу и Бельгия, в составе которой такие звезды, как Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Эден Азар и Янник Карраско. И, безусловно, внимание всех болельщиков со стажем будет приковано к сборной Португалии, где все еще блистает герой всех девушек мира и самый популярный футболист планеты Криштиану Роналду.

Важно

Ученик Гвардиолы. Как Ахметову удалось заманить в Шахтер Роберто де Дзерби и что это изменит

Сколько призовых получат команды

[ + – ] Призовой фонд Евро-2020 — €371 млн

Призовой фонд Евро-2020 — €371 млн. Каждая из команд, которые сыграют на стадии группового этапа, получит €9,25 млн. Победа на стадии группового этапа оценивается в €1,5 млн, а ничья — в €750 тыс. За победы в плей-офф дополнительных выплат не предусмотрено. Выход в 1/8 финала будет поощрен еще €2 млн, а в четвертьфинал — €3,25 млн. Полуфиналисты получат по €5 млн, а для тех, кто доберется до финала, преду­смотрен еще более сладкий бонус. Победитель заработает €10 млн, а проигравший — €7 млн. Таким образом, команда, которая станет чемпионом Европы, сможет заработать как минимум €29,5 млн. А если она выиграет все три матча на стадии группового турнира, то сумма призовых составит €34 млн.

Как попасть на матчи Евро-2020

[ + – ] Билеты будут продаваться в порядке живой очереди

Самый болезненный вопрос для всех болельщиков, успевших купить билеты на чемпионат Европы. Дело в том, что формат юбилейного турнира изначально подразумевал 12 городов проведения, а значит, помимо билета на сам матч нужно было еще и понять, в какой стране он состоится. Ситуация с пандемией коронавируса внесла путаницу, ведь в каждой стране действуют разные медицинские протоколы. С 4 июня 2021 года всем болельщикам, чьи билеты аннулированы в результате жеребьевки в мае 2021 года, предложат все билеты, ставшие доступными в связи с их возвратом и увеличением вместимости стадионов. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Полная вместимость стадиона разрешена только в Будапеште, а Санкт-Петербург и Баку впустят на трибуны только 50%. В остальных городах эти цифры будут варьироваться от 25% до 33%.

Где смотреть чемпионат Европы

[ + – ] В Украине матчи Евро-2020 покажут телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина"

В Украине матчи Евро-2020 покажут телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина". Все матчи нашей сборной будут транслироваться на общедоступном телеканале, чтобы каждый украинский зритель мог увидеть игру своей команды. Кроме того, на ТРК "Украина" покажут все матчи во временном слоте 22:00, включая оба полуфинала и финал. На телеканалах "Футбол 1/2/3" покажут абсолютно все матчи турнира. Просмотр будет доступен и на платформе Oll.tv.

Важно

Талисман фанатского сектора. История человека, ставшего любимцем болельщиков киевского "Динамо"

Что касается фан-зон, то известно только то, что матч Украина — Нидерланды при поддержке ФК "Шахтер" покажут на большом экране на НСК "Олимпийский". Стоимость билетов — от 100 грн, а зрителей ждут комфортные условия просмотра, развлекательная программа и возможность выиграть призы.