Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 разных странах. Финал турнира состоится в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу — "Евро-2020". Матч-открытие состоится на Олимпийском стадионе в Риме. В нем сыграют сборные Италии и Турции.

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В турнире принимают участие 24 национальные сборные. Они поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. Каждая команда на стадии группового этапа проведет по три матча. В стадию плей-офф выйдут все победители групп, все команды, занявшие вторые места, а также четыре лучших сборных, которые займут третьи места в группах.

Стадия плей-офф стартует с 26 июня, тогда состоятся первые матчи 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится 11 июля в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

Отметим, что сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками являются команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Свой первый матч на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко проведут в Амстердаме против сборной Нидерландов, 13 июля в 22:00.

[ + – ] Евро-2020: таблицы и календарь матчей турнира

Матчи Евро-2020 будут принимать 11 разных стран. Игры состоятся в таких городах: Лондон (Англия), Севилья (Испания), Рим (Италия), Глазго (Шотландия), Копенгаген (Дания), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербург (Россия), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия). Из-за пандемии коронавируса на матчах сможет присутствовать ограниченное количество болельщиков, в зависимости от медицинского протокола для каждой страны. На 100% открытыми будут трибуны в Будапеште, но при соблюдении всех правил безопасности.

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