Мог оказаться во Франции, забил исторический гол сборной Украины: кто такой Артем Довбик

Нападающий забил исторический гол в ворота сборной Швеции и вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020: Фокус рассказывает историю новой футбольной звезды

Истекают последние минуты второго экстра-тайма матча Швеция — Украина. Нервы на пределе у всех: шведы в меньшинстве, украинцы устали и еще не пришли в себя от жуткой травмы Артема Беседина. Александр Зинченко выполняет подачу с левого фланга, защитники Швеции не удерживают дебютанта чемпионатов Европы Довбика и он забивает решающий гол, который поднял на уши всю Украину. Так началась новая веха в истории сборной Украины.

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Многие из тех, кто смотрел матч, бросились искать информацию: кто такой Артем Довбик. Это логично, поскольку этот футболист выступает не в "Шахтере", и не в "Динамо", и не в зарубежном клубе. Фокус рассказывает историю игрока, который одним июньским вечером сделал счастливой всю Украину.

Самородок из Черкасс

Биография: Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Футбол в жизнь мальчика пришел как ни странно, в школе. Он играл за школьную команду в турнире "Кожаный мяч". Артема заметили и в 2010 году пригласили в местный СДЮСШОР. Обычная карьера, как у сотен мальчишек в Украине. Не всем везет попасть в "Шахтер", "Динамо" или "Днепр". Довбик старался на любительском уровне — уже в 14 лет его пригласили выступать за команду U-17.

В ДЮФЛ Артем Довбик показывал отличную статистику: в 65 матчах он забил 33 гола. Естественно, что юношей интересовались крупные клубы и тогда Довбик начал сотрудничать с менеджером Алексеем Люндовским. Уже в 16 он мог перейти в харьковский "Металлист" — трансфер был почти на мази, но что-то пошло не так и он вынужден был вернуться в Черкассы.

"Зимой 2014-го он ездил в "Металлист". Понятно, что не в основной состав, а в молодежный. Тогда был тренером Андрей Анищенко. Уже тогда этот специалист увидел в Артеме большой потенциал. Но по итогам этого сбора Артем получил микротравму, плюс в "Металлисте" началась нездоровая ситуация: это уже был период управления Курченко. Им стало не до развития молодых талантов, там уже были другие задачи. Довбик вернулся в Черкассы и мы решили уже начать свой путь с местной команды, которая играла во Второй лиге", — рассказал в эксклюзивном комментарии Фокусу менеджер игрока Алексей Люндовский.

Этим клубом стал "Черкасский Днепр". Так начал свой профессиональный путь футболист Артем Довбик.

Первые профессиональные шаги

Дебют в профессиональном футболе для Артема Довбика состоялся 26 июля 2014 года — тогда его новый клуб играл против стрыйской "Скалы". 17-летний форвард заменил опытного Александра Батальского. Довбику хватило одного сезона во Второй лиге, чтобы произвести фуррор. В успешных матчах он забивал и по три гола, как с "Арсеналом-Киевщиной". После осенней части сезона Довбик даже обратил на себя внимание киевского "Динамо", но переход не состоялся — футболист доигрывал сезон во Второй лиге, но уже тогда было понятно, что в низшем дивизионе он не задержится. Да и "Черкасский Днепр" в том году выборол путевку в Первую лигу.

[ + – ] Артем Довбик в ФК "Черкасский Днепр"

Зато летом 2015-го 18-летний форвард сменил клубную прописку и стал футболистом "Днепра". Этот переход стал возможен благодаря тому, что в тот период "Днепру" помогал Евгений Красников, который ныне руководит возрожденным "Металлистом". Менеджер игрока Алексей Люндовский признается, что в то время Довбик был интересен большому количеству клубов, но наиболее профессионально себя повел именно "Днепр".

"Переход из Второй лиги в Премьер-лигу у Довбика получился не сразу. Ему пришлось побыть в дубле, потом мы приняли решение, чтобы он поехал в аренду в Молдову, где работал украинский тренер Игорь Рахаев. Но тогда была какая-то проблема с документами и Артем толком не играл", — рассказал Фокусу Алексей Люндовский.

Когда Довбик вернулся из Молдовы в "Днепр", перспективы пробиться в основу были все также туманны. Играть за дубль — не для его амбиций. Тогда возник вариант с луцкой "Волынью". Артем отправился к самому жесткому тренеру украинского футбола — Виталию Кварцяному. Тогда его ничего не смущало — футболист спокойно выдерживал все нагрузки и готовился дебютировать в Премьер-лиге. Все шло хорошо, но тогда на "Волынь" наложили трансферный бан — по луцкому клубу давно были открыты дела в тогда еще ФФУ из-за задолженностей по зарплатам ряду футболистов. Из-за невозможности регистрировать новых футболистов "Волынью", Артем Довбик был вынужден вернуться в "Днепр".

Дебют в УПЛ

В августе 2016 года Артем Довбик дебютировал в УПЛ, заменив Дениса Баланюка в матче "Днепр" — "Ворскла". Так началась его история в "Днепре". По итогам сезона, Довбика признали лучшим молодым игроком года, а за днепровский клуб он забил пять мячей. Это был последний сезон в истории легендарного клуба в УПЛ: следующий год "Днепр" играл во Второй лиге, в то время, как параллельным курсом создавался новый клуб — "Днепр-1", за который Довбик выступает сейчас.

Тогда игрок и его менеджер решили доработать свой контракт еще в "старом" "Днепре". Представьте: из Лиги Европы и украинской Премьер-лиги, от мечтаний о карьере в Европе игроку пришлось вернуться во Вторую лигу. Но это был вынужденный шаг назад. Когда зимой контракт Довбика с "Днепром" закончился, игрок переехал в европейский чемпионат.

Довбик мог уехать во Францию, но стал чемпионом Дании

Молодой форвард созрел к тому, чтобы попробовать свои силы в Европе. Футболистом еще с лета 2016 года активно интересовался датский "Мидтьюлланд", но датчане были не единственными, кто хотел видеть перспективного украинца в своих рядах. Даже на матчи Второй лиги чемпионата Украины по футболу приезжали представители такого клуба, как "Брюгге", чтобы посмотреть на форварда.

В январе 2018-го Довбик уехал во Францию на переговоры с клубом "Ланс", который на тот момент играл в "Лиге 2" — втором по силе дивизионе французского футбола. В переговорах помогал олимпийский чемпион 1984 года и легенда футбольного клуба "Бордо" Жан-Кристоф Тувенель.

"Мы действительно с Артемом полетели в Париж и все шло к подписанию контракта с "Лансом", но в тот же момент подоспело предложение от "Мидтьюлланда". Они на флажке продали Александера Сорлата в "Кристал Пэлас". Для них это была горящая позиция и они вернулись к кандидатуре Артема. Мы одной ногой были в "Лансе", но пришлось поговорить друг с другом и принять решение в пользу "Мидтьюлланда", — рассказал Фокусу менеджер игрока Алексей Люндовский.

[ + – ] В январе 2018 Артем Довбик мог стать игроком "Ланса" Фото: Личный архив Алексея Люндовского

В Дании Артем Довбик поиграл и за "Мидтьюлланд" и за "Сеннерйюск", но этот период карьеры вышел не самым удачным с точки зрения результативности, несмотря на то, что в активе украинца есть два выигранных Кубка Дании и одно чемпионство. Футболист вернулся в Украину и доказал всем, что способен играть на высоком уровне — в 24 матчах он забил шесть голов, некоторые из них получились достаточно эффектными. На Довбика обратил внимание и тренерский штаб национальной сборной: Андрей Шевченко вызвал игрока 21 марта 2021 года для участия в матчах отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана. Довбик дебютировал в национальной сборной 31 марта в матче против Казахстана.

Весной экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук заявил, что Артем Довбик мог бы усилить донецкий клуб. Поговаривают, что интерес к нему действительно был, но до переговоров дело не дошло — горняки закрыли позицию нападающего рослым Ласаной Траоре из "Аякса".

Исторический момент

Довбик попал в расширенный список сборной Украины на Евро-2020. Он не выходил на поле в трех матчах группового этапа, но в 1/8 Андрей Шевченко доверился 24-летнему футболисту, и он не подвел главного тренера.

Артем Довбик ведет Инстаграм: на его страничке после триумфального гола уже более 56 тысяч подписчиков, а пост об успешном выходе на поле в матче против Швеции собрал уже более 46 тысяч лайков, что примерно в пять раз больше, чем среднее количество лайков на других постах.

Велика вероятность, что после Евро-2020 на игрока начнут охотится европейские клубы, но пока хочется видеть, как он еще не раз принесет положительный результат для сборной Украины.

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