Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик

Нападник забив історичний гол у ворота збірної Швеції і вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020: Фокус розповідає історію нової футбольної зірки

Минають останні хвилини другого екстра-тайму матчу Швеція — Україна. Нерви на межі у всіх: шведи в меншості, українці втомилися і ще не оговталися від страшної травми Артема Бесєдіна. Олександр Зінченко виконує подачу з лівого флангу, захисники Швеції не утримують дебютанта чемпіонатів Європи Довбика, і він забиває вирішальний гол, який підняв на вуха всю Україну. Так почалася нова віха в історії збірної України.

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Багато з тих, хто дивився матч, кинулися шукати інформацію: хто такий Артем Довбик. Це логічно, оскільки цей футболіст виступає не в "Шахтарі" і не в "Динамо", і не в закордонному клубі. Фокус розповідає історію гравця, який одного червневого вечора зробив щасливою всю Україну.

Самородок з Черкас

Біографія: Артем Довбик народився 21 червня 1997 року в Черкасах. Футбол у життя хлопчика прийшов, як не дивно, у школі. Він грав за шкільну команду в турнірі "Шкіряний мʼяч". Артема помітили і у 2010 році запросили в місцевий СДЮСШОР. Звичайна карʼєра, як у сотень хлопчаків в Україні. Не всім щастить потрапити в "Шахтар", "Динамо" або "Дніпро". Довбик старався на аматорському рівні — уже в 14 років його запросили виступати за команду U-17.

У ДЮФЛ Артем Довбик показував відмінну статистику: у 65 матчах він забив 33 голи. Звісно, що юнаком цікавилися великі клуби і тоді Довбик почав співпрацювати з менеджером Олексієм Люндовським. Уже в 16 він міг перейти в харківський "Металіст" — трансфер був майже на мазі, але щось пішло не так і він змушений був повернутися до Черкас.

"Взимку 2014 року він їздив у "Металіст". Зрозуміло, що не в основний склад, а в молодіжний. Тоді був тренером Андрій Аніщенко. Уже тоді цей фахівець побачив в Артемі великий потенціал. Але за підсумками цього збору Артем отримав мікротравму, плюс у "Металісті" почалася нездорова ситуація: це вже був період управління Курченка. Їм було не до розвитку молодих талантів, там уже були інші завдання. Довбик повернувся в Черкаси і ми вирішили вже почати свій шлях з місцевої команди, яка грала у Другій лізі", — розповів в ексклюзивному коментарі Фокусу менеджер гравця Олексій Люндовський.

Цим клубом став "Черкаський Дніпро". Так розпочав свій професійний шлях футболіст Артем Довбик.

Перші професійні кроки

Дебют у професійному футболі для Артема Довбика відбувся 26 липня 2014 року — тоді його новий клуб грав проти стрийської "Скали". 17-річний форвард замінив досвідченого Олександра Батальський. Довбику вистачило одного сезону у Другій лізі, щоб зробити успіх. В успішних матчах він забивав і по три голи, як з "Арсеналом-Київщиною". Після осінньої частини сезону Довбик навіть звернув на себе увагу київського "Динамо", але перехід не відбувся — футболіст догравав сезон у Другій лізі, але вже тоді було зрозуміло, що в нижчому дивізіоні він не затримається. Та й "Черкаський Дніпро" в тому році виборов путівку в Першу лігу.

[ + – ] Артем Довбик у ФК "Черкаський Дніпро"

Зате влітку 2015-го 18-річний форвард змінив клубну прописку і став футболістом "Дніпра". Цей перехід став можливий завдяки тому, що в той період "Дніпру" допомагав Євген Красніков, який нині керує відродженим "Металістом". Менеджер гравця Олексій Люндовський зізнається, що в той час Довбик був цікавий великій кількості клубів, але найбільш професійно повівся саме "Дніпро".

"Перехід з другої ліги в Премʼєр-лігу у Довбика вийшов не відразу. Йому довелося побути в дублі, потім ми прийняли рішення, щоб він поїхав в оренду в Молдову, де працював український тренер Ігор Рахаєв. Але тоді була якась проблема з документами й Артем майже не грав", — розповів Фокусу Олексій Люндовський.

Коли Довбик повернувся з Молдови в "Дніпро", перспективи пробитися в основу були все також туманні. Грати за дубль — не для його амбіцій. Тоді виник варіант з луцькою "Волинню". Артем відправився до найжорсткішого тренера українського футболу — Віталія Кварцяного. Тоді його нічого не бентежило — футболіст спокійно витримував усі навантаження і готувався дебютувати в Премʼєр-лізі. Усе йшло добре, але тоді на "Волинь" наклали трансферний бан — по луцькому клубу давно були відкриті справи в тоді ще ФФУ через заборгованість по зарплатах ряду футболістів. Через неможливість реєструвати нових футболістів "Волинню", Артем Довбик був змушений повернутися в "Дніпро".

Дебют в УПЛ

У серпні 2016 роки Артем Довбик дебютував в УПЛ, замінивши Дениса Баланюка в матчі "Дніпро" — "Ворскла". Так почалася його історія в "Дніпрі". За підсумками сезону, Довбика визнали найкращим молодим гравцем року, а за дніпровський клуб він забив пʼять мʼячів. Це був останній сезон в історії легендарного клубу в УПЛ: наступного року "Дніпро" грав у другій лізі чемпіонату, у той час, як паралельним курсом створювався новий клуб — "Дніпро-1", за який Довбик виступає наразі.

Тоді гравець і його менеджер вирішили доопрацювати свій контракт ще в "старому" "Дніпрі". Уявіть: з Ліги Європи і української Премʼєр-ліги, від мрій про карʼєру в Європі гравцеві довелося повернутися в Другу лігу. Але це був вимушений крок назад. Коли взимку контракт Довбика з "Дніпром" закінчився, гравець переїхав у європейський чемпіонат.

Довбик міг виїхати до Франції, але став чемпіоном Данії

Молодий форвард дозрів до того, щоб спробувати свої сили в Європі. Футболістом ще з літа 2016 року активно цікавився данський "Мідтьюлланд", але датчани були не єдиними, хто хотів бачити перспективного українця у своїх рядах. Навіть на матчі Другої ліги чемпіонату України з футболу приїжджали представники такого клубу як "Брюгге", щоб подивитися на форварда.

У січні 2018-го Довбик поїхав до Франції на переговори з клубом "Ланс", який на той момент грав у "Лізі 2" — другому за силою дивізіоні французького футболу. У переговорах допомагав олімпійський чемпіон 1984 року і легенда футбольного клубу "Бордо" Жан-Крістоф Тувенель.

"Ми дійсно з Артемом полетіли в Париж і все йшло до підписання контракту з "Лансом", але в той же момент наспіла пропозиція від "Мідтьюлланду". Вони на прапорці продали Александера Сорлата в "Кристал Пелас". Для них це була гаряча позиція, і вони повернулися до кандидатури Артема. Ми однією ногою були в "Лансі", але довелося поговорити одне з одним і прийняти рішення на користь "Мідтьюлланду", — розповів Фокусу менеджер гравця Олексій Люндовський.

[ + – ] У січня 2018 Артем Довбик міг стати гравцем "Ланса" Фото: Особистий архів Олексія Люндовського

У Данії Артем Довбик пограв і за "Мідтьюлланд" і за "Сеннерʼюск", але цей період карʼєри вийшов не найвдалішим з точки зору результативності, незважаючи на те, що в активі українця є два виграних Кубки Данії й одне чемпіонство. Футболіст повернувся в Україну і довів усім, що здатний грати на високому рівні — у 24 матчах він забив шість голів, деякі з них вийшли досить ефектними. На Довбика звернув увагу і тренерський штаб національної збірної: Андрій Шевченко викликав гравця 21 березня 2021 року для участі в матчах відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Довбик дебютував у національній збірній 31 березня в матчі проти Казахстану.

Навесні ексгравець "Шахтаря" Вʼячеслав Шевчук заявив, що Артем Довбик міг би посилити донецький клуб. Подейкують, що інтерес до нього дійсно був, але до переговорів справа не дійшла — гірники закрили позицію нападника рослим Ласіною Траоре з "Аякса".

Історичний момент

Довбик потрапив до розширеного списку збірної України на Євро-2020. Він не виходив на поле в трьох матчах групового етапу, але в 1/8 Андрій Шевченко довірився 24-річному футболістові, і він не підвів головного тренера.

Артем Довбик веде Інстаграм: на його сторінці після тріумфального голу вже понад 56 тисяч підписників, а пост про найуспішніший вихід на поле в матчі проти Швеції зібрав уже понад 46 тисяч лайків, що приблизно в пʼять разів більше, ніж середня кількість лайків на інших постах.

Велика ймовірність, що після Євро-2020 на гравця почнуть полювати європейські клуби, але поки хочеться бачити, як він ще не раз принесе позитивний результат для збірної України.

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