Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

Нервую.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Начебто наших більше, але суперник небезпечніший. Начебто ми свіжі, але вони щільніше грають позаду. Хто буде бити пенальті? Малиновський? Так він не забив Північній Македонії з гри. Циганков, Безус, Караваєв, Довбик…

Всі ці думки обірвалися на цьому прізвищі. Саме в цей момент форвард збірної України довів всьому світу, чому він заслуговував шансу зіграти раніше. Чисто бомбардирська історія — вибрав позицію, відкрився, підлаштувався під мʼяч і забив. Все, тепер ти герой.

Але давайте повернемося назад, в ту точку часової площини, коли ми ще нічого не знали. Наскільки сильною була віра футболістів в успіх? Перед матчем здавалося, що впевненість ця — титанічна. Під час нього закрадалися сумніви. Але особисто я був упевнений: ми виграємо в серії пенальті. А до неї, на щастя, не дійшло. Інакше переживати, як напередодні за Францію в грі зі Швейцарією (а там і вибору іншого не було, після історії з матчем Швейцарія — Україна в Лізі націй), було б занадто жорстоко стосовно себе ж.

Так у чому ж секрет тріумфу збірної України в матчі проти Швеції? Чому нам нарешті вдалося потрапити до вісімки кращих збірних Європи?

Україна була свіжіше

Те, про що я писав у превʼю, знайшло своє відображення в грі. Під час основного часу, і в першому, і в другому таймі, здавалося, що фізично збірна України виявилася краще підготовлена, ніж Швеція. Так, контратаки шведів виглядали гостріше, але загалом команда Андрія Шевченка перебігала суперника. В запасі було більше днів, щоб відійти від Австрії і підготуватися до Швеції, хоча цього матчу могло б і не бути — спасибі Іспанії і… самій Швеції, яка виключила Польщу з боротьби за плей-офф. А до речі, саме в матчі з поляками шведи поклали на поле більше сил, ніж планували. Так буває, коли у суперника супермотивованний Роберт Левандовський попереду забиває тобі два голи.

Україні дуже пощастило. Дуже!

Фортуна сьогодні грала за нас. Разом з уболівальниками, яких було кілька сотень, але добре чути в трансляції, це був наш 12-й гравець. Давайте згадаємо два моменти Форсберга, коли мʼяч потрапляв у стійку і в перекладину? Або ще низку моментів з його ж участю, коли навіть каркас воріт не було порушено. А ще випад Ісака, коли знову близько, але поруч зі штангою. Але при цьому, лаяти оборону збірної України сьогодні нема за що. Кривцов, Забарний і Матвієнко зіграли не ідеально, але достатньо, щоб утримати настирливих атакуючих лідерів Швеції.

Разом з тим, гол, який забив Артем Довбик на останній хвилині матчу, чи це не подарунок долі? Так буває хіба що в казках. І сьогодні ми всі опинилися в ній. Нарешті ми не лаємо збірну за мляву і нудну гру, як це було з Австрією, а хвалимо. За характер, дисципліну, зціплені зуби, вибиті коліна і найважливіші голи.

А якщо подивитися глибше, то і сам матч зі Швецією — подарунок для нас. Давайте памʼятати, що ми могли і не вийти в 1/8. Але нам пощастило і тут.

Андрій Шевченко виграв тренерську дуель

Протягом матчу оператори трансляції часто ловили крупним планом вирази облич головних тренерів. Андрій Шевченко, мабуть, сновидінь скаже "Не сьогодні" — від нього можна було заряджати акумулятор, якщо у вас в автомобілі цей орган розрядився. А ось Ян Андерссон виглядав дуже сумним спочатку — навіть гол Форсберга в кінцівці першого тайму не особливо розвеселив головного тренера збірної Швеції. Коли видалили Даніельсона на 99-й хвилині за жахливий фол проти Бєсєдіна (на кожному повторі моє тіло немов голками кололи — так страшно це виглядало), наставник шведської збірної і зовсім поник. Він усвідомив, що і без того невисокі шанси на успіх вислизають, як свіжоспіймана риба з рук недосвідченого рибалки. Але навіть удесятьох шведи могли створити проблеми Україні. Ось тільки тієї самої "фізики" в кінці їм явно не вистачало.

[ + – ] Андрій Шевченко — режисер найяскравішої перемоги в історії збірної України Фото: UEFA

А ще Андрій Шевченко був сильнішим тактично. Він відійшов від конструкції з чотирма захисниками і перехитрив шведів. На старті виявилося відразу три центральні захисники: Сергій Кривцов, Ілля Забарний і Микола Матвієнко. Олександр Караваєв і Олександр Зінченко виконували роль латералів — борознили свої фланги, поки сил вистачало. У центр поля вийшла важка артилерія: якщо раніше Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко виявитися на полі одночасно не могли ніяк, то сьогодні обидва провели дуже якісний матч.

Трійка попереду теж була з сюрпризом: до Ярмоленка і Яремчука ми звикли, але замість прогнозованого Циганкова на фланзі зʼявився Шапаренко. І в першому таймі виглядав досить продуктивно. Гравці, які вийшли з лави, помітно підсилили гру. Руслан Малиновський явно відпочив і набрався сил, Віктор Циганков додав активності попереду, Євген Макаренко зацементував центр поля, Артем Бесєдін пожертвував собою (дай Бог йому здоровʼя і швидкого повернення) заради успіху збірної, а Артем Довбик взяв і забив вирішальний гол.

Лідери проявили себе

Весь груповий етап ми лаяли Олександра Зінченка. Він і справді виглядав не в своїй тарілці, нібито не встиг перебудуватися з клубного рівня на збірну України. Але в сьогоднішньому матчі він був явно кращим, за що і отримав нагороду гравця матчу. Гол + пас — прекрасний показник. Та й по грі Зінченко виглядав набагато краще, ніж зазвичай.

Сергій Кривцов додав впевненості в оборонних діях, Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук відмінно діяли в центрі поля, нехай і не завжди встигали першими на підбір. Андрій Ярмоленко як і в попередніх матчах вів атаку за собою. Але про що б ми зараз говорили, якби не надійний тил? Якби не Георгій Бущан, який знову виручав там, де це було потрібно.

Руслан Малиновський і Євген Макаренко ідеально увійшли в гру, довівши, що це футболісти з високим ігровим інтелектом. Їм потрібен був рух від партнерів — вони його отримали. А в груповому етапі такої розкоші не було.

Атмосфера в збірній України допомогла досягти успіху

Що не кажи, а будь-яка справа в житті з самого початку приречена на успіх або провал залежно від настрою, з яким ти за неї берешся. Виросли крила у збірної України після новини про те, що вона вийшла в 1/8 фіналу? Безумовно. Добре, що ми потрапили на Швецію? Ще б пак!

Про що говорили з гравцями Андрій Шевченко і його помічники — відомо тільки вузькому колу людей всередині. Але з дрібних деталей складаються великі картини: ось ми радіємо виходу в 1/8, ось тренерський штаб пропонує нам нові веселі вправи, Зубков повернувся в загальну групу, а тут у Андрія Пʼятова День Народження і зовсім не до смутку і страху перед Швецією. Ще й президент України подзвонив по відеозвʼязку, підтримав команду і запустив флешмоб у соцмережах, щоб ми відчули для кого і навіщо ми граємо.

[ + – ] Збірна України заслужила перемогу над Швецією

Загалом, моральна складова в сьогоднішній перемозі немаленька. І впевненість в успіху можна було відчути в заявах Андрія Шевченка та Олександра Зінченка перед матчем. Але ми звикли дивитися на все скептично. Мовляв, говорити ми всі вміємо, а що на полі буде?

На щастя для нас, на полі все склалося добре. Тепер чекаємо 3 липня і матч проти Англії, яка сьогодні ж спокійно розібралася з Німеччиною. Це буде ще складніше, ніж зі Швецією. Втім, на Євро-2020 легко не буває нікому.

Віримо в збірну України.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.