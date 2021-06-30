Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020
Команда Андрія Шевченка дала той результат, який від неї чекали 40 мільйонів українців. Артем Довбик — козирний туз в рукаві головного тренера, а ще нам дуже пощастило під час матчу.
Нервую.
Начебто наших більше, але суперник небезпечніший. Начебто ми свіжі, але вони щільніше грають позаду. Хто буде бити пенальті? Малиновський? Так він не забив Північній Македонії з гри. Циганков, Безус, Караваєв, Довбик…
Всі ці думки обірвалися на цьому прізвищі. Саме в цей момент форвард збірної України довів всьому світу, чому він заслуговував шансу зіграти раніше. Чисто бомбардирська історія — вибрав позицію, відкрився, підлаштувався під мʼяч і забив. Все, тепер ти герой.
Але давайте повернемося назад, в ту точку часової площини, коли ми ще нічого не знали. Наскільки сильною була віра футболістів в успіх? Перед матчем здавалося, що впевненість ця — титанічна. Під час нього закрадалися сумніви. Але особисто я був упевнений: ми виграємо в серії пенальті. А до неї, на щастя, не дійшло. Інакше переживати, як напередодні за Францію в грі зі Швейцарією (а там і вибору іншого не було, після історії з матчем Швейцарія — Україна в Лізі націй), було б занадто жорстоко стосовно себе ж.
Так у чому ж секрет тріумфу збірної України в матчі проти Швеції? Чому нам нарешті вдалося потрапити до вісімки кращих збірних Європи?
Україна була свіжіше
Те, про що я писав у превʼю, знайшло своє відображення в грі. Під час основного часу, і в першому, і в другому таймі, здавалося, що фізично збірна України виявилася краще підготовлена, ніж Швеція. Так, контратаки шведів виглядали гостріше, але загалом команда Андрія Шевченка перебігала суперника. В запасі було більше днів, щоб відійти від Австрії і підготуватися до Швеції, хоча цього матчу могло б і не бути — спасибі Іспанії і… самій Швеції, яка виключила Польщу з боротьби за плей-офф. А до речі, саме в матчі з поляками шведи поклали на поле більше сил, ніж планували. Так буває, коли у суперника супермотивованний Роберт Левандовський попереду забиває тобі два голи.
Україні дуже пощастило. Дуже!
Фортуна сьогодні грала за нас. Разом з уболівальниками, яких було кілька сотень, але добре чути в трансляції, це був наш 12-й гравець. Давайте згадаємо два моменти Форсберга, коли мʼяч потрапляв у стійку і в перекладину? Або ще низку моментів з його ж участю, коли навіть каркас воріт не було порушено. А ще випад Ісака, коли знову близько, але поруч зі штангою. Але при цьому, лаяти оборону збірної України сьогодні нема за що. Кривцов, Забарний і Матвієнко зіграли не ідеально, але достатньо, щоб утримати настирливих атакуючих лідерів Швеції.
Разом з тим, гол, який забив Артем Довбик на останній хвилині матчу, чи це не подарунок долі? Так буває хіба що в казках. І сьогодні ми всі опинилися в ній. Нарешті ми не лаємо збірну за мляву і нудну гру, як це було з Австрією, а хвалимо. За характер, дисципліну, зціплені зуби, вибиті коліна і найважливіші голи.
А якщо подивитися глибше, то і сам матч зі Швецією — подарунок для нас. Давайте памʼятати, що ми могли і не вийти в 1/8. Але нам пощастило і тут.
Андрій Шевченко виграв тренерську дуель
Протягом матчу оператори трансляції часто ловили крупним планом вирази облич головних тренерів. Андрій Шевченко, мабуть, сновидінь скаже "Не сьогодні" — від нього можна було заряджати акумулятор, якщо у вас в автомобілі цей орган розрядився. А ось Ян Андерссон виглядав дуже сумним спочатку — навіть гол Форсберга в кінцівці першого тайму не особливо розвеселив головного тренера збірної Швеції. Коли видалили Даніельсона на 99-й хвилині за жахливий фол проти Бєсєдіна (на кожному повторі моє тіло немов голками кололи — так страшно це виглядало), наставник шведської збірної і зовсім поник. Він усвідомив, що і без того невисокі шанси на успіх вислизають, як свіжоспіймана риба з рук недосвідченого рибалки. Але навіть удесятьох шведи могли створити проблеми Україні. Ось тільки тієї самої "фізики" в кінці їм явно не вистачало.
А ще Андрій Шевченко був сильнішим тактично. Він відійшов від конструкції з чотирма захисниками і перехитрив шведів. На старті виявилося відразу три центральні захисники: Сергій Кривцов, Ілля Забарний і Микола Матвієнко. Олександр Караваєв і Олександр Зінченко виконували роль латералів — борознили свої фланги, поки сил вистачало. У центр поля вийшла важка артилерія: якщо раніше Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко виявитися на полі одночасно не могли ніяк, то сьогодні обидва провели дуже якісний матч.
Трійка попереду теж була з сюрпризом: до Ярмоленка і Яремчука ми звикли, але замість прогнозованого Циганкова на фланзі зʼявився Шапаренко. І в першому таймі виглядав досить продуктивно. Гравці, які вийшли з лави, помітно підсилили гру. Руслан Малиновський явно відпочив і набрався сил, Віктор Циганков додав активності попереду, Євген Макаренко зацементував центр поля, Артем Бесєдін пожертвував собою (дай Бог йому здоровʼя і швидкого повернення) заради успіху збірної, а Артем Довбик взяв і забив вирішальний гол.
Лідери проявили себе
Весь груповий етап ми лаяли Олександра Зінченка. Він і справді виглядав не в своїй тарілці, нібито не встиг перебудуватися з клубного рівня на збірну України. Але в сьогоднішньому матчі він був явно кращим, за що і отримав нагороду гравця матчу. Гол + пас — прекрасний показник. Та й по грі Зінченко виглядав набагато краще, ніж зазвичай.
Сергій Кривцов додав впевненості в оборонних діях, Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук відмінно діяли в центрі поля, нехай і не завжди встигали першими на підбір. Андрій Ярмоленко як і в попередніх матчах вів атаку за собою. Але про що б ми зараз говорили, якби не надійний тил? Якби не Георгій Бущан, який знову виручав там, де це було потрібно.
Руслан Малиновський і Євген Макаренко ідеально увійшли в гру, довівши, що це футболісти з високим ігровим інтелектом. Їм потрібен був рух від партнерів — вони його отримали. А в груповому етапі такої розкоші не було.
Атмосфера в збірній України допомогла досягти успіху
Що не кажи, а будь-яка справа в житті з самого початку приречена на успіх або провал залежно від настрою, з яким ти за неї берешся. Виросли крила у збірної України після новини про те, що вона вийшла в 1/8 фіналу? Безумовно. Добре, що ми потрапили на Швецію? Ще б пак!
Про що говорили з гравцями Андрій Шевченко і його помічники — відомо тільки вузькому колу людей всередині. Але з дрібних деталей складаються великі картини: ось ми радіємо виходу в 1/8, ось тренерський штаб пропонує нам нові веселі вправи, Зубков повернувся в загальну групу, а тут у Андрія Пʼятова День Народження і зовсім не до смутку і страху перед Швецією. Ще й президент України подзвонив по відеозвʼязку, підтримав команду і запустив флешмоб у соцмережах, щоб ми відчули для кого і навіщо ми граємо.
Загалом, моральна складова в сьогоднішній перемозі немаленька. І впевненість в успіху можна було відчути в заявах Андрія Шевченка та Олександра Зінченка перед матчем. Але ми звикли дивитися на все скептично. Мовляв, говорити ми всі вміємо, а що на полі буде?
На щастя для нас, на полі все склалося добре. Тепер чекаємо 3 липня і матч проти Англії, яка сьогодні ж спокійно розібралася з Німеччиною. Це буде ще складніше, ніж зі Швецією. Втім, на Євро-2020 легко не буває нікому.
Віримо в збірну України.
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