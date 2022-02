"Моя медаль — для всіх українців": Олександр Абраменко повернувся на батьківщину з Пекіна (відео)

Спортсмен подякував співвітчизникам за підтримку та віру в сили олімпійців. Срібло, отримане у День єднання, дозволило об'єднати жителів України у такий пам'ятний день, вважає він.

19 лютого фрістайліст Олександра Абраменка, який завоював срібну медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, повернувся до України. Кореспондент Фокусу зустрів чемпіона по прильоту на батьківщину.

Вранці, близько 8:30, Олександр Абраменко прилетів до аеропорту "Бориспіль", де його привітали квітами під пісню гурту Queen "We are the champions". У залі було людно, адже зустрічати медаліста приїхало багато журналістів та шанувальників, серед них міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а також віце-президент Національного олімпійського комітету Микола Томенко.

Після прийому багажу та урочистої зустрічі Олександр Абраменко разом зі своєю командою провів брифінг і насамперед подякував співвітчизникам за теплу зустріч. Він поділився, що дуже переживав, коли українським спортсменам не вдавалося зайняти призові місця на Олімпіаді, адже з кожним змаганням на нього покладалася дедалі більша відповідальність — тим радісніше було лижнику завоювати нагороду у фрістайлі.

"Моя медаль — для всіх українців, які стежили за моїми виступами, переживав разом зі мною. Я це все відчував там, на схилі в Пекіні, коли було так холодно, ці думки мене зігрівали", — поділився Олександр Абраменко. — "Всім дякую за підтримку та віру в наші сили. І ще радий, що вдалося взяти цю медаль у такий день в Україні, у День єднання — це, я вважаю, об'єднало всіх українців та подарувало приємну звістку".

Український фрістайліст також прокоментував стосунки з росіянином Іллею Буровим, який обійняв його після виступу на Олімпіаді у Пекіні:

"Я нікого не обіймав цього разу, лише привітав по-спортивному, як спортсмена спортсмена, і все".

16 лютого Олександр Абраменко став срібним медалістом Оліпіади-2022 з лижної акробатики. До фіналу спортсмен підібрався із п'ятим результатом. На жаль, йому не вдалося ідеально виконати стрибок – судді знизили оцінку через невдале приземлення. Олександр Абраменко став першим і поки що єдиним українцем, якому вдалося завоювати медалі на двох зимових Олімпійських іграх.

Писали також, що росіянин Ілля Буров обійняв Олександра Абраменка після фіналу фрістайлу на Олімпіаді-2022. Українець прийняв вітання російського спортсмена, який одержав бронзу під прапором РОК.