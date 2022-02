"Моя медаль - для всех украинцев": Александр Абраменко вернулся на родину из Пекина (видео)

Спортсмен поблагодарил соотечественников за поддержку и веру в силы олимпийцев. Серебро, полученное в День единения, позволило объединить жителей Украины в столь памятный день, считает он.

19 февраля, фристайлист Александра Абраменко, завоевавший серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине, вернулся в Украину. Корреспондент Фокуса встретил чемпиона по прилету на родину.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Утром, около 8:30, Александр Абраменко прилетел в аэропорт "Борисполь", где его поприветствовали цветами под песню группы Queen "We are the champions". В зале было людно, ведь встречать медалиста приехали многие журналисты и поклонники, среди них министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также вице-президент Национального олимпийского комитета Николай Томенко.

После приема багажа и торжественной встречи, Александр Абраменко вместе со своей командой провел брифинг и первым делом поблагодарил соотечественников за теплую встречу. Он поделился, что очень переживал, когда украинским спортсменам не удавалось занять призовые места на Олимпиаде, ведь с каждым соревнованием на него возлагалась все большая ответственность — тем радостнее лыжнику было завоевать награду в фристайле.

"Моя медаль — для всех украинцев, которые следили за моими выступлениями, переживал вместе со мной. Я это все чувствовал там, на склоне в Пекине, когда было так холодно, эти мысли меня согревали", — поделился Александр Абраменко. — "Всем спасибо за поддержку и веру в наши силы. И еще рад, что удалось взять эту медаль в такой день в Украине, в День единения — это, я считаю, объединило всех украинцев и подарило приятную весть".

Украинский фристайлист также прокомментировал отношения с россиянином Ильей Буровым, который обнял его после выступления на Олимпиаде в Пекине:

"Я никого не обнимал на этот раз, лишь поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все".

16 февраля Александр Абраменко стал серебряным медалистом Олипиады-2022 по лыжной акробатике. К финалу спортсмен подобрался с пятым результатом. К сожалению, ему не удалось идеально выполнить прыжок — судьи снизили оценку из-за неудачного приземления. Александр Абраменко стал первым и пока единственным украинцем, которому удалось завоевать медали на двух зимних Олимпийских играх.

Писали также, что россиянин Илья Буров обнял Александра Абраменко после финала фристайла на Олимпиаде-2022. Украинец принял поздравления российского спортсмена, получившего бронзу под флагом РОК.