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Спорт Олимпиада-2022

Финский летающий лыжник снес телеоператора на Олимпиаде в Пекине (видео)

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Фристайлист, Йон Саллинен, Олимпиада 2022,
Фото: Скриншот | Фристайлист Йон Саллинен на Олимпиаде 2022

Произошедшее назвали наглядным примером того, насколько опасным может быть лыжный фристайл. Вместе с тем, пострадавшему оператору удалось снять хороший кадр.

На пекинской Олимпиаде во время квалификационного прыжка в мужском хавпайпе финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с телеоператором и выбил камеру из его рук. Об этом сообщает Eurosport.

Олимпиец из сборной команды Финляндии, не рассчитал прыжок, выполняя трюк, и врезался в оператора, который снимал соревнования в хафпайпе.

В итоге, у спортсмена травма ключицы, которую он получил при приземлении. Во время второй попытки ему пришлось кататься, превозмогая боль, однако пройти в финал Олимпиады-2022 так и не удалось.

Фристайл, Олимпиада 2022
Фристайл Олимпиада 2022
Фристайл, Олимпиада 2022
Фристайл Олимпиада 2022
Фристайл, Олимпиада 2022
Фристайл Олимпиада 2022
Фристайл, Олимпиада 2022
Фристайл, Олимпиада 2022
Фристайл, Олимпиада 2022

Уже ожидая своей оценки, он вполголоса сказал: "Надеюсь, что с оператором все хорошо, простите". Судьи оценили прокат Йона в 18 баллов, но затем спортсмен вновь упал во второй попытке — эту попытку оценили в 18,50 балла. В итоге спортсмен оказался на последнем месте в квалификации.

Коллеги пострадавшего оператора помогли ему подняться на ноги. Комментаторы описали произошедший инцидент как наглядный пример того, насколько опасным может быть фристайл и лыжная акробатика, добавив, что, судя по всему, оператору, в которого влетел спортсмен, удалось снять хороший кадр.

Напомним, 18-летняя лыжница и модель, которая недавно обрушила китайский Twitter, после золото во фристайле, завоевала уже свою вторую медаль на Олимпиаде-2022. К списку наград Эйлин Гу добавилось серебро в слоупстайле. "Девушка с плаката", как ее называют, стала лицом Поднебесной на пекинских Играх. Спортсменка родилась в Калифорнии, но, как и некоторые другие, приняла предложение КНР представлять эту страну на международных соревнованиях.

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