Финский летающий лыжник снес телеоператора на Олимпиаде в Пекине (видео)

Произошедшее назвали наглядным примером того, насколько опасным может быть лыжный фристайл. Вместе с тем, пострадавшему оператору удалось снять хороший кадр.

На пекинской Олимпиаде во время квалификационного прыжка в мужском хавпайпе финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с телеоператором и выбил камеру из его рук. Об этом сообщает Eurosport.

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Олимпиец из сборной команды Финляндии, не рассчитал прыжок, выполняя трюк, и врезался в оператора, который снимал соревнования в хафпайпе.

В итоге, у спортсмена травма ключицы, которую он получил при приземлении. Во время второй попытки ему пришлось кататься, превозмогая боль, однако пройти в финал Олимпиады-2022 так и не удалось.

[ + – ] Фристайл Олимпиада 2022 [ + – ] Фристайл Олимпиада 2022 [ + – ] Фристайл Олимпиада 2022

Уже ожидая своей оценки, он вполголоса сказал: "Надеюсь, что с оператором все хорошо, простите". Судьи оценили прокат Йона в 18 баллов, но затем спортсмен вновь упал во второй попытке — эту попытку оценили в 18,50 балла. В итоге спортсмен оказался на последнем месте в квалификации.

Коллеги пострадавшего оператора помогли ему подняться на ноги. Комментаторы описали произошедший инцидент как наглядный пример того, насколько опасным может быть фристайл и лыжная акробатика, добавив, что, судя по всему, оператору, в которого влетел спортсмен, удалось снять хороший кадр.

Напомним, 18-летняя лыжница и модель, которая недавно обрушила китайский Twitter, после золото во фристайле, завоевала уже свою вторую медаль на Олимпиаде-2022. К списку наград Эйлин Гу добавилось серебро в слоупстайле. "Девушка с плаката", как ее называют, стала лицом Поднебесной на пекинских Играх. Спортсменка родилась в Калифорнии, но, как и некоторые другие, приняла предложение КНР представлять эту страну на международных соревнованиях.

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