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Спорт Олимпиада-2022

Обрушила китайский интернет: 18-летняя лыжница и модель Эйлин Гу выиграла золото на Олимпиаде (фото, видео)

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Эйлин Гу, Пекин , олимпиада, фристайл,
Фото: redacaoemcampo | Эйлин Гу

"Снежная принцесса" Китая — одна из нескольких натурализованных китаянок, которые представляют Поднебесную на Олимпиаде.

Во вторник, 8 февраля, активность фанатов китайской спортсменки Эйлин Гу, которая выиграла золото на Олимпиаде в фристайле, привела к временному отключению главной социальной сети в стране. Об этом сообщает CNN.

Миллионы пользователи поспешили поделиться эмоциями и отпраздновать достижение 18-летней спортсменки, которая завоевывала свою первую золотую медаль в Пекине.

18-летняя уроженка Калифорнии, которая представляет Китай, стала первой в дисциплине биг-эйр с общим баллом — 188,25.

  • Золото — у Эйлин Гу — 188,25,
  • Серебро досталось француженке Тесс Леде — 187,50,
  • Бронза — у швейцарки Матильды Гремо — 182,50.

Для Эйлин Гу — Пекинская Олимпиада стала дебютной. "Это был лучший момент в моей жизни. Самый счастливый момент, день, что угодно — в моей жизни. Просто не могу поверить в то, что только что произошло", — делалась эмоциями золотая медалистка Пекина, добавив, что надеется, что ее достижение побудит больше девушек выходить за собственные границы.

Гу хочет, чтобы все больше жительниц Поднебесной следовали ее примеру и вставали на лыжи.

Эйлин Гу, Китай
Эйлин Гу
Эйлин Гу, Китай
Эйлин Гу
Эйлин Гу
Эйлин Гу
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу, китай
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу
Эйлин Гу, Китай
Эйлин Гу, Китай
Эйлин Гу
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу, китай, олимпиада
Эйлин Гу, китай, олимпиада

Кто такая Эйлин Гу?

Фристайлистка и модель Эйлин Гу рекламирует многие известные компании, среди прочего это Cadillac, Tiffany’s и Visa. Она родилась и выросла в Сан-Франциско, но в 2019 году, в 15-летнем возрасте, решила выступать за Китай, где ее называют "снежной принцессой".

Эйлин Гу — действующая чемпионка мира по фристайлу и неофициальное лицо Китая на этой Олимпиаде. В преддверии соревнований популярность спортсменки стремительно росла. Изображения Гу можно встретить на вагонах метро и лифтах жилых зданий, пользователей Weibo, китайского аналога Twitter, она приветствует в рекламе молочной продукции.

Гу — одна из многих китаянок, которые родились за рубежом, но решили представлять на международных соревнованиях свою историческую родину.

В Китае олимпийское золото рассматривается как основной показатель достижений страны. Но на зимних Олимпийских играх достижения местных олимпийцев намного скромнее, по сравнению с летними, поэтому руководство страны активно натурализует зарубежных спортсменов.

Ранее Фокус сообщал, что Украинская биатлонистка вынуждена покинуть Олимпиаду из-за проблемы со здоровьем.

В Федерации биатлона объяснили, что это уже не первая неудача Валентины Семеренко, но на Олимпиаде спортсменка намеревалась реабилитироваться за предыдущие промахи.