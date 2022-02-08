Обрушила китайский интернет: 18-летняя лыжница и модель Эйлин Гу выиграла золото на Олимпиаде (фото, видео)

"Снежная принцесса" Китая — одна из нескольких натурализованных китаянок, которые представляют Поднебесную на Олимпиаде.

Во вторник, 8 февраля, активность фанатов китайской спортсменки Эйлин Гу, которая выиграла золото на Олимпиаде в фристайле, привела к временному отключению главной социальной сети в стране. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Миллионы пользователи поспешили поделиться эмоциями и отпраздновать достижение 18-летней спортсменки, которая завоевывала свою первую золотую медаль в Пекине.

18-летняя уроженка Калифорнии, которая представляет Китай, стала первой в дисциплине биг-эйр с общим баллом — 188,25.

Золото — у Эйлин Гу — 188,25,

Серебро досталось француженке Тесс Леде — 187,50,

Бронза — у швейцарки Матильды Гремо — 182,50.

Для Эйлин Гу — Пекинская Олимпиада стала дебютной. "Это был лучший момент в моей жизни. Самый счастливый момент, день, что угодно — в моей жизни. Просто не могу поверить в то, что только что произошло", — делалась эмоциями золотая медалистка Пекина, добавив, что надеется, что ее достижение побудит больше девушек выходить за собственные границы.

Гу хочет, чтобы все больше жительниц Поднебесной следовали ее примеру и вставали на лыжи.

[ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу, китай [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу

Кто такая Эйлин Гу?

Фристайлистка и модель Эйлин Гу рекламирует многие известные компании, среди прочего это Cadillac, Tiffany’s и Visa. Она родилась и выросла в Сан-Франциско, но в 2019 году, в 15-летнем возрасте, решила выступать за Китай, где ее называют "снежной принцессой".

Эйлин Гу — действующая чемпионка мира по фристайлу и неофициальное лицо Китая на этой Олимпиаде. В преддверии соревнований популярность спортсменки стремительно росла. Изображения Гу можно встретить на вагонах метро и лифтах жилых зданий, пользователей Weibo, китайского аналога Twitter, она приветствует в рекламе молочной продукции.

Гу — одна из многих китаянок, которые родились за рубежом, но решили представлять на международных соревнованиях свою историческую родину.

В Китае олимпийское золото рассматривается как основной показатель достижений страны. Но на зимних Олимпийских играх достижения местных олимпийцев намного скромнее, по сравнению с летними, поэтому руководство страны активно натурализует зарубежных спортсменов.

Ранее Фокус сообщал, что Украинская биатлонистка вынуждена покинуть Олимпиаду из-за проблемы со здоровьем.

В Федерации биатлона объяснили, что это уже не первая неудача Валентины Семеренко, но на Олимпиаде спортсменка намеревалась реабилитироваться за предыдущие промахи.