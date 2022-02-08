Обрушила китайський інтернет: 18-річна лижниця та модель Ейлін Гу виграла золото на Олімпіаді (фото, відео)

"Снігова принцеса" Китаю — одна з кількох натуралізованих китаянок, які представляють Піднебесну на Олімпіаді.

У вівторок, 8 лютого, активність фанатів китайської спортсменки Ейлін Гу, яка виграла золото на Олімпіаді у фрістайлі, призвела до тимчасового відключення головної соціальної мережі в країні. Про це повідомляє CNN.

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Мільйони користувачі поспішили поділитися емоціями та відсвяткувати досягнення 18-річної спортсменки, яка виборювала свою першу золоту медаль у Пекіні.

18-річна уродженка Каліфорнії, яка представляє Китай, стала першою в дисципліні біг-ейр із загальним балом – 188,25.

Золото — у Ейлін Гу — 188,25,

Срібло дісталося француженці Тесс Леде — 187,50,

Бронза — у швейцарки Матільди Гремо — 182,50.

Для Ейлін Гу Пекінська Олімпіада стала дебютною. "Це був найкращий момент у моєму житті. Найщасливіший момент, день, що завгодно — у моєму житті. Просто не можу повірити в те, що щойно сталося", — ділилася емоціями золота медалістка Пекіна, додавши, що сподівається, що її досягнення спонукає більше дівчат виходити за межі.

Гу хоче, щоб усе більше мешканок Піднебесної наслідували її приклад і вставали на лижі.

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Хто така Ейлін Гу?

Фрістайлістка та модель Ейлін Гу рекламує багато відомих компаній, серед іншого це Cadillac, Tiffany's і Visa. Вона народилася та виросла в Сан-Франциско, але у 2019 році, у 15-річному віці, вирішила виступати за Китай, де її називають "сніговою принцесою".

Ейлін Гу — чинна чемпіонка світу з фрістайлу та неофіційне обличчя Китаю на цій Олімпіаді. Напередодні змагань популярність спортсменки стрімко зростала. Зображення Гу можна зустріти на вагонах метро та ліфтах житлових будівель, користувачів Weibo, китайського аналога Twitter, вона вітає у рекламі молочної продукції.

Гу — одна з багатьох китаянок, які народилися за кордоном, але вирішили представляти на міжнародних змаганнях свою історичну батьківщину.

У Китаї олімпійське золото сприймається як основний показник досягнень країни. Але на зимових Олімпійських іграх досягнення місцевих олімпійців набагато скромніші, порівняно з літніми, тому керівництво країни активно натуралізує закордонних спортсменів.

Раніше Фокус повідомляв, що українська біатлоністка змушена залишити Олімпіаду через проблему зі здоров'ям.

У Федерації біатлону пояснили, що це вже не перша невдача Валентини Семеренко, але на Олімпіаді спортсменка мала намір реабілітуватись за попередні промахи.