Вже погрожували: волейболісти пояснили, чому не повернулися до України з ЄС

На рішення не повертатись в Україну вплинули як проблеми в клубі, так і відключення світла й повітряні тривоги під час тренувань.

Українські волейболісти з полтавського клуба "Решетилівка" Андрій Оробко прокоментував своє рішення не повертатись в Україну після Кубка Виклику в Бельгії. Він зазначив, що на це вплинуло декілька причин, зокрема, крадіжка паспортів, відсутність головних гравців, проблеми через постійні відключення світла в холодну пору. Про це спортсмен розповів українському спортивному виданню Tribuna.com.

"Крадіжка наших паспортів та відсутність головних гравців, проблеми з проживанням у самій Решетилівці через постійні відключення світла у холодну пору та багато інших. Також я маю спортивне громадянство Польщі, і в Україні виступав як легіонер, і мені краще знайти клуб в Європі, ніж повертатись в Решетилівку. В Україну повернусь обовʼязково в найближчому майбутньому", – сказав Андрій Оробко.

Він додав, що під час поїздки на єврокубкову гру в Бельгію одного ключового гравця волейбольного клубу забрали в ТЦК, і клуб нічого не зміг вдіяти. Перед цим чоловік не зміг виїхати на матчі на Фарерські острови у зв'язку з проблемами з військовими документами.

"Пізніше в Польщі на зупинці до нас не повернувся ще один ключовий гравець, і ми зрозуміли, що нормального тренувального процесу та високих досягнень в чемпіонаті та єврокубках не буде, а у клуба будуть проблеми з виїздом і, можливо, ще більш серйозні. Та все ж ми вирішили зіграти єврокубковий матч. Після гри керівництво клубу забрало наші закордонні паспорти і просто зникло. Оскільки це наш особистий і найважливіший документ, який ніхто не має права привласнювати, ми з напарником пішли в поліцію і заявили про викрадення паспортів. Нам не змогли нічим допомогти, окрім того, що дали папери, які підтверджують, що у нас немає закордонних паспортів", — додав спортсмен.

Журналістам з видання KW Дмитро Шаврак розповів, що з документами їм допомогла розібратись бельгійська поліція. Наразі він планує залишитись у сестри у Швейцарії.

Чоловік додав, що у російсько-українській війні він втратив квартиру. Крім того, в Україні дуже складно тренуватись через відключення електроенергії та повітряні тривоги.

Дмитро поділився, що сподівається знайти нову команду, а якщо не вийде, то готовий покинути волейбол. В майбутньому він планує повернутись в Україну та по можливості приєднатись до "Решетилівки". Дмитро сподівається, що клуб продовжить існувати, а "товариші по команді залишаться в спокої".

"Ми любимо свою країну, тому точно хочемо повернутися. Більшість теж розуміє наш вибір, хоча мені вже дзвонили з погрозами, що з мамою щось зроблять, якщо я не повернуся. Але я не хочу ризикувати боротися", – підсумовує Дмитро.

Нагадаємо, в четвер, 21 листопада стало відомо, що щонайменше двоє гравців з полтавської "Решетилівки" не повернулись в Україну після матчу Кубка Виклику в Бельгії. В клубі на цю мить цю ситуацію не коментували.